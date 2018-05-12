Bir müjde daha! 750 lira hesaplarınıza yatacak

Bir m\u00fcjde daha! 750 lira hesaplar\u0131n\u0131za yatacak\r\n,Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 ikramiye m\u00fcjdesi ile ilgili yasa yak\u0131nda y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek. \u0130kramiye \u00f6demesinin detaylar\u0131 da belli oldu. ,Ramazan ve Kurban bayramlar\u0131 \u00f6ncesi biner lira \u00f6denecek. Emekli ve maluller maa\u015f tutar\u0131na bak\u0131lmas\u0131z\u0131n biner lira alacak. \r\n,Vefat eden emeklilerin ikramiyeleri maa\u015f alan dul ve yetimlerine \u00f6denecek. \u00d6demeler maa\u015f hisselerine g\u00f6re yap\u0131lacak. Y\u00fczde 75 oran\u0131nda maa\u015f alan bir e\u015fe 750 lira \u00f6denecek. Hem kocas\u0131ndan hem babas\u0131ndan veya annesinden \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 alan ki\u015filer de ikramiye alacak. ,\u00d6deme tarihleri Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu taraf\u0131ndan duyurulacak. Maa\u015flar tahsis numaras\u0131n\u0131n son rakam\u0131na g\u00f6re \u00f6deniyor. \u0130kramiyeler ya bu \u015fekilde farkl\u0131 g\u00fcnlerde \u00f6denecek ya da ayn\u0131 g\u00fcn \u00f6denecek.,Buna g\u00f6re yeni emekliler ve vefat edenlerin yak\u0131nlar\u0131 da bu haktan yararlanacak. \u0130\u015fte emeklilere ikramiye rehberi..., \u0130lk ikramiye 14 Haziran arife g\u00fcn\u00fcnden \u00f6nce haziran\u0131n ba\u015f\u0131nda hesaplara ge\u00e7ecek. \u0130kramiyeler emeklilerin maa\u015f ald\u0131klar\u0131 bankalardaki hesaplar\u0131na yat\u0131r\u0131lacak.,Yakla\u015f\u0131k 12 milyon emekli, dini bayramlar \u00f6ncesinde verilecek biner lira ikramiyenin sevincini ya\u015f\u0131yor. ,SSK, Ba\u011f-Kur, Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 emeklileri, \u015fehit yak\u0131n\u0131 ve gaziler, vazife ve harp malull\u00fc\u011f\u00fc ayl\u0131\u011f\u0131 alan er-erba\u015flar, ge\u00e7ici k\u00f6y korucular\u0131, \u015feref ayl\u0131\u011f\u0131 sahipleri, \u015fampiyon sporcular, Kore, K\u0131br\u0131s ve \u0130stiklal Sava\u015f\u0131 gazileri, ter\u00f6rden zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in ayl\u0131k ba\u011flanan siviller ile bunlardan hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin hak sahipleri.,\u0130kramiyeden yeni emekliler de yararlanacak. Bu ki\u015filer, emeklilik tarihlerini izleyen d\u00f6nemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. \r\n\r\n,Bu ki\u015filerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 oran\u0131 daha y\u00fcksek ise o baz al\u0131narak \u00f6denecek. \u00c7ifte yerine y\u00fcksek orandan \u00f6deme olacak.,\u0130kramiye d\u00fczenlemesinde 'her y\u0131l' ifadesi bulunuyor. Bu y\u00fczden bundan sonraki y\u0131llarda da ikramiye \u00f6demesi devam edecek. \u0130kramiye tutar\u0131 yasa kapsam\u0131nda bin lira olarak belirlendi. Ancak \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda enflasyon oran\u0131nda art\u0131\u015flar da g\u00fcndeme gelecek ve zam yap\u0131lacak. (Sabah),Di\u011fer kesimlerin ise ikramiyesi hisse veya i\u015f g\u00f6remezlik derecesine g\u00f6re de\u011fi\u015fecek. \u00d6demeden kesinti yap\u0131lamayacak ve haczedilemeyecek.\r\n, \u0130\u015f kazas\u0131 ge\u00e7iren ve s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik paras\u0131 alanlar i\u00e7in bayram ikramiyesi de i\u015f g\u00f6remezlik oran\u0131na g\u00f6re hesaplanacak. \u0130\u015f g\u00f6remezlik oran\u0131 ka\u00e7 ise ona g\u00f6re ikramiye verilecek.,Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesi emekli olanlar bu y\u0131l iki Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesi emekli olanlar ise tek ikramiye alacak. \u00d6demenin yap\u0131laca\u011f\u0131 tarihte gelir ve ayl\u0131k alma \u015fart\u0131 aranacak.