Bir ölüm daha! Bonzainin yerini çakmak gazı mı aldı mı?

Son d\u00f6nemde ergenler aras\u0131nda \u00e7akma gaz\u0131 koklamay\u0131 ba\u011fl\u0131 \u00f6l\u00fcmler dikkat \u00e7ekiyor. ,Son bir ka\u00e7 ay i\u00e7inde ya\u015flar\u0131 12 ile 17 aras\u0131ndaki 3 gencin \u00e7akmakgaz\u0131 koklayarak \u00f6lmesi kamuoyuna yans\u0131m\u0131\u015ft\u0131. ,\u015eimdi bu \u00f6l\u00fcmlere bir yenisi daha eklendi. ,U\u015fak'ta 16 ya\u015f\u0131ndaki liseli Umut Sevindik iddiaya g\u00f6re \u00e7akmak gaz\u0131 koklad\u0131ktan sonra fenala\u015farak hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Olay, d\u00fcn saat 23.00 s\u0131ralar\u0131nda, Atat\u00fcrk Bulvar\u0131 yak\u0131n\u0131ndaki y\u0131k\u0131m\u0131 yap\u0131lan bir okulun bah\u00e7esinde meydana geldi. ,Okul arkada\u015f\u0131 olan lise \u00f6\u011frencileri N.B. ve Umut Sevindik, iddiaya g\u00f6re \u00e7akmak gaz\u0131 koklad\u0131.\r\n\r\n,Bir s\u00fcre sonra Sevindik, fenala\u015ft\u0131. N.B., fenala\u015fan arkada\u015f\u0131 Sevindik'i ana yola kadar ta\u015f\u0131d\u0131. ,Burada devriye g\u00f6revi y\u00fcr\u00fcten polis ekipleri, gen\u00e7leri fark etti.\r\n\r\n,Polislerin \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 sa\u011fl\u0131k ekiplerinin yapt\u0131\u011f\u0131 kontrolde, Sevindik'in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc belirlendi. ,N.B., ambulansla U\u015fak \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Sevindik'in cesedi de otopsi i\u00e7in ayn\u0131 hastanenin morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,N.B.'nin ifadesinde Sevindik ile birlikte \u00e7akmak gaz\u0131 koklad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n10 Eyl\u00fcl'de Antalya'da 17 ya\u015f\u0131ndaki Mert T. arkada\u015f\u0131n\u0131n evinde \u00e7akmak gaz\u0131 koklarken fenala\u015farak hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. \u0130ddiaya g\u00f6re \u00e7akmak gaz\u0131n\u0131 koklamadan \u00f6nce de "Kafam g\u00fczel olsun" demi\u015fti.,Onun \u00f6ncesinde de 2 A\u011fustos'ta Hatay'da arkada\u015flar\u0131yla e\u011flenirken \u00e7akmak gaz\u0131 koklayan 18 ya\u015f\u0131ndaki Kemal D., hastanede ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmi\u015fti.\r\n\r\nBir di\u011fer \u00f6l\u00fcm vakas\u0131 da 12 Temmuz'da Tekirda\u011f'\u0131n \u00c7orlu il\u00e7esinde meydana gelmi\u015fti. Bu kez 11 ya\u015f\u0131ndaki Yi\u011fit At\u0131lgan \u00e7akmak gaz\u0131 koklayarak fenala\u015fm\u0131\u015f ve kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede \u00f6lm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nMu\u011fla'n\u0131n Milas il\u00e7esinde de 21 May\u0131s'ta \u00e7akmak gaz\u0131 koklayan 17 ya\u015f\u0131ndaki liseli S\u00fcleyman G. hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.\r\n\r\n'Giderek yayg\u0131nla\u015f\u0131yor'\r\n\r\nMadde ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131yla m\u00fccadele eden \u00f6rg\u00fctler yayg\u0131nla\u015fan ve \u00f6l\u00fcmle sonu\u00e7lanan \u00e7akmak gaz\u0131 koklaman\u0131n tehlikesiyle ilgili uyar\u0131da bulunuyor. Hatay'da Kemal D. 'nin \u00f6l\u00fcm\u00fc \u00fczerine a\u00e7\u0131klama yapan Hatay Madde Ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 \u0130le M\u00fccadele Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Sald\u0131ran, "\u00c7akmak gaz\u0131 kullan\u0131m\u0131 giderek yayg\u0131nla\u015f\u0131yor" uyar\u0131s\u0131nda bulunmu\u015ftu.\r\n\r\n'Ani \u00f6l\u00fcmlere neden oluyor'\r\n\r\n\u00c7ocuklar\u0131n hayat\u0131nda ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011fa neden olabilecek \u00e7ok boyutlu sorunlar yuma\u011f\u0131 bulundu\u011funa i\u015faret eden \u0130stanbul \u00dcniversitesi Cerrahpa\u015fa T\u0131p Fak\u00fcltesi Psikiyatri Anabilim Dal\u0131'ndan Do\u00e7. Dr. Umut Mert Aksoy da \u00e7akmak gaz\u0131 gibi maddelerin ani \u00f6l\u00fcmlere yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 uyar\u0131s\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n