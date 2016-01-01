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Bir pakette neden 20 sigara var! İşte cevabı
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Uzmanlar, bağımlılığın tedavisinin başlamaya oranla daha zor olduğunu ifade ederken, bir pakette 20 sigara olmasının ise tesadüf olmadığını belirtiyor. Uzun sigara ile kısa sigara arasında keyiflendirici etki açısından da bir fark yok!
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