Bir parti daha açıkladı: Adayımız Erdoğan

B\u00fcy\u00fck Birlik Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Destici, se\u00e7im g\u00fcvenli\u011finde sorun g\u00f6rmedi\u011fini s\u00f6yleyerek, Cumhurba\u015fkan\u0131 Tayyip Erdo\u011fan 24 Haziran'da yap\u0131lacak se\u00e7imlerde ikinci tura kalmadan se\u00e7ilece\u011fini iddia etti. ,Bu y\u00fczden aday\u0131m\u0131z Erdo\u011fan. Ondan sonraki s\u00fcre\u00e7te uyum yasalar\u0131 s\u00fcreci vard\u0131. Bunun i\u00e7inde ne vard\u0131? Yerel se\u00e7imlerle ilgili, se\u00e7im g\u00fcvenli\u011fi ile ilgili d\u00fczenlemeler ve ittifak konusu vard\u0131. ,Se\u00e7imlerin ilk turda bitece\u011fine inan\u0131yorum, y\u00fczde 55, hatta y\u00fczde 60 oy al\u0131r ittifak. Olmam\u0131\u015f bir \u015fey \u00fczerine yorum yapmak istememem ama tahminlerimizi ortaya koyuyoruz. Benim kendi a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu aday da olabilir, olmayabilir. Say\u0131n G\u00fcl'le bir g\u00f6r\u00fc\u015fmem olmad\u0131 ama Saadet Partisi'nden veya ba\u011f\u0131ms\u0131z bir \u015fekilde aday olma ihtimaliniz zay\u0131f g\u00f6r\u00fcyorum.\r\n,Dedi ki, evet Yarg\u0131tay'dan bilgi alaca\u011f\u0131m ama karar\u0131 kendim veririm dedi. Ve ona g\u00f6re bir sonu\u00e7 a\u00e7\u0131klad\u0131. Daha \u00f6nce \u015fu bilgiyle veriyordu; bir partinin se\u00e7ilme yeterlili\u011fi T\u00fcrkiye'nin yar\u0131s\u0131nda te\u015fkilatlanmay\u0131 sa\u011flam\u0131\u015f olmakt\u0131. Her bir ilin il\u00e7e say\u0131s\u0131n\u0131n en az \u00fc\u00e7te birinde kurulup kongre yapmakt\u0131.,Oradan \u00e7\u0131kacak karar da objektif olacakt\u0131r. \u015eimdi \u0130yi Parti'nin ne zaman kuruldu\u011funu, kongrelerini tamamlad\u0131 m\u0131 ben bilmiyorum. ,Ama siyasi partiler demokrasilerin vazge\u00e7ilmezleridir. Bu YSK'n\u0131n kendi \u00f6n\u00fcndeki siyasi partiler yasas\u0131na g\u00f6re verece\u011fi kararlardan biridir.Milletvekilleri se\u00e7imlerinde de cumhurba\u015fkan\u0131 ittifak\u0131n\u0131n lehine neticelenece\u011fine inan\u0131yorum. Ben en \u00e7ok Anadolu'yu gezen partinin ba\u015fkanlar\u0131ndan biriyim. Y\u00fczde 55-60 aras\u0131nda oy al\u0131r cumhur ittifak\u0131,Se\u00e7imlerin ilk turda bitece\u011fine inan\u0131yorum, y\u00fczde 55, hatta y\u00fczde 60 oy al\u0131r ittifak. Olmam\u0131\u015f bir \u015fey \u00fczerine yorum yapmak istememem ama tahminlerimizi ortaya koyuyoruz. Benim kendi a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu aday da olabilir, olmayabilir. Say\u0131n Abdullah G\u00fcl'le bir g\u00f6r\u00fc\u015fmem olmad\u0131 ama Saadet Partisi'nden veya ba\u011f\u0131ms\u0131z bir \u015fekilde aday olma ihtimaliniz zay\u0131f g\u00f6r\u00fcyorum.\r\n,Destici \u0130yi Parti'nin se\u00e7ime giremeyece\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki tart\u0131\u015fmaya ili\u015fkin olarak, "YSK'dan objektif karar \u00e7\u0131kar" ifadesini kulland\u0131.,T\u00fcrkiye art\u0131k se\u00e7im tart\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 bir kenara b\u0131rakmak zorundayd\u0131. 16 Nisan'da yap\u0131lan referandumla birlikte T\u00fcrkiye zaten yeni bir sistemle y\u00f6netilmeye ba\u015fland\u0131. Zaten anayasa de\u011fi\u015fikli\u011fi teklifinde de erken se\u00e7ime a\u00e7\u0131k kap\u0131 b\u0131rak\u0131l\u0131yordu. ,Biz de hep eski sistemin de\u011fi\u015fmesi gerekti\u011fini, bu sistemden kurtulmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yl\u00fcyorduk. Bu sistem de\u011fi\u015fikli\u011fi noktas\u0131nda da biz evet oyu kulland\u0131k. 16 Nisan'da tavr\u0131m\u0131z\u0131 ve taraf\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7ok net bir \u015fekilde belirleyerek sahada \u00e7ok aktif rol \u00fcstlendik.,Se\u00e7im g\u00fcvenli\u011fi ile ilgili ana muhalefet partisi birtak\u0131m g\u00f6r\u00fc\u015fler dile getirdi ama biz bunu temelsiz buluyoruz. Bize g\u00f6re T\u00fcrkiye'nin se\u00e7im g\u00fcvenli\u011fi diye bir sorunu yok. Yani PKK gelecek, sand\u0131kta istedi\u011fi gibi oy kullanacak ve se\u00e7imi sabote edecek \u00f6yle mi? Bize g\u00f6re yap\u0131lanlar, tamamen bu sand\u0131klar\u0131 korumaya y\u00f6nelik.,Daha \u00f6nceden se\u00e7imlere partilerin kat\u0131lma durumuna Yarg\u0131tay karar verirdi. Se\u00e7imler gelince YSK Yarg\u0131tay'dan bilgileri istiyordu. Fakat Ocak 2018'de YSK, farkl\u0131 bir yorum yapt\u0131. ,Burada kurulu\u015f yeterli g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken daha sonra kongre zorunlulu\u011fu arand\u0131. \u015eimdi yetki YSK'da. Ben hem Yarg\u0131tay'\u0131n hem de YSK'n\u0131n bu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 objektif bir \u015fekilde y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcne inan\u0131yorum.