Bir parti daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

H\u00fcr Dava Partisi'nin (H\u00dcDA PAR) Cumhurba\u015fkan\u0131 Se\u00e7imi'nde destekleyece\u011fi aday belli oldu. \r\n,27. D\u00f6nem Milletvekilli\u011fi Genel Se\u00e7imi'ne parti logosuyla girecek H\u00dcDA PAR, parti yetkili organlar\u0131yla ve \u00fcyeleriyle Cumhurba\u015fkan\u0131 Se\u00e7imi'nde destekleyecekleri ismi de\u011ferlendirdi. \r\n,Parti yetkililerinden edinilen bilgiye g\u00f6re, son olarak Genel \u0130dare Kurulunda (G\u0130K) yap\u0131lan de\u011ferlendirme sonucunda Cumhurba\u015fkan\u0131 Se\u00e7imi'nde AK Parti'nin aday\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131 destekleme karar\u0131 al\u0131nd\u0131. \r\n,Bir parti daha Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131 destekleme karar\u0131 ald\u0131.,Se\u00e7ime say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kald\u0131.,Karar\u0131, H\u00dcDA PAR Genel Ba\u015fkan Vekili Mehmet Yavuz'un bug\u00fcn \u0130stanbul \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'nda 14.30'da d\u00fczenleyece\u011fi bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131yla duyurmas\u0131 bekleniyor.\r\n,.