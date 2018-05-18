Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek

AK Parti ile MHP'nin kurdu\u011fu Cumhur \u0130ttifak\u0131'na B\u00fcy\u00fck Birlik Partisi ve Anavatan Partisi de destek olacaklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,Bu partilerin ard\u0131ndan bir partiden daha destek a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi...,Emekli askerlerin partisi olarak bilinen AS Parti'nin Genel Ba\u015fkan\u0131 Cavit Kay\u0131kc\u0131, 2015 y\u0131l\u0131nda kurulan AS Parti'nin 24 Haziran se\u00e7imlerinde Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131 destekledi\u011fini a\u00e7\u0131klayarak, ''AS Parti 2015 y\u0131l\u0131nda kurulmu\u015f olup, kurucular\u0131n\u0131n \u00e7o\u011fu emekli astsubaylardan olu\u015ftu\u011fu i\u00e7in kamuoyunda astsubaylar partisi olarak alg\u0131lanm\u0131\u015ft\u0131r. \u0130\u00e7imizde subay, astsubay, uzman emeklilerinin yan\u0131nda siviller de olduk\u00e7a yayg\u0131nd\u0131r. Askerle sivil aras\u0131ndaki anla\u015fmazl\u0131k ge\u00e7mi\u015ften bu zamana kadar devam etmi\u015f, ad\u0131na askeri vesayet denmi\u015f, bir kesimce askerin siyaset \u00fczerindeki etkisinden \u015fikayet edilirken, ba\u015fka bir kesimce g\u00fcnlerce sokaklarda ordu g\u00f6reve sloganlar\u0131 at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. AS Parti asker ve sivilin birbirini anlamas\u0131n\u0131n yasal siyasi zeminidir. G\u00fcn asker ve sivilin birbirini anlama, kayna\u015fma, dayan\u0131\u015fma g\u00fcn\u00fcd\u00fcr'' ifadelerini kulland\u0131. \r\n,''Bir ara\u00e7 g\u00f6reve giderken kaza yaparsa, ilk \u00f6nce arac\u0131 s\u00fcren \u015fof\u00f6r de\u011fil, yan\u0131ndaki ara\u00e7 komutan\u0131 hesap verir. Askeri a\u00e7\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ise sivildeki bir ara\u00e7 kazas\u0131nda ara\u00e7 komutan\u0131n\u0131n da, \u015fof\u00f6r\u00fcn de hesap vermemesi, muhtemel kazalar i\u00e7in tedbir al\u0131nmamas\u0131, ki\u015fiye \u00f6zel g\u00fcvenli yollar yap\u0131l\u0131rken masum yayalar\u0131n kaderine terk edilmesi, ge\u00e7mi\u015fte askeri rahats\u0131z etmi\u015f olup gelecekte de rahats\u0131z etmesi muhtemeldir. \u00dclkesi i\u00e7in can\u0131n\u0131 verenler vurdumduymazl\u0131\u011fa, ki\u015fisel imtiyazlara, hesap vermeden hesap sorulmaya kalk\u0131lmas\u0131n\u0131 kolay i\u00e7ine sindiremezler. Biz bu se\u00e7imlere yeti\u015femiyoruz. \u0130ttifak veya destek konusuna gelince hale etkisi sevdi\u011fin birinin her yanl\u0131\u015f\u0131n\u0131 do\u011fru g\u00f6rmektir. Ters hale etkisi ise sevmedi\u011fin birinin her do\u011frusunu yanl\u0131\u015f g\u00f6rmektir. AK Parti iktidar\u0131n\u0131n birinci d\u00f6nemi m\u00fckemmel, ikinci d\u00f6nemi idare eder, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc d\u00f6nemi ki\u015fiseldir. Bu ki\u015fisellik en son yap\u0131lan anayasa referandumu ile hat safhaya ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131r. \u0130\u00e7eri\u011fi ba\u015fkanl\u0131k, ad\u0131 cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 olan bu yeni sistem her kesim gibi bizde de ki\u015fiselli\u011fin daha da artaca\u011f\u0131 endi\u015fesi olu\u015fturmaktad\u0131r. Ancak bu endi\u015feleri oyunun d\u0131\u015f\u0131nda kalarak gidermek imkans\u0131z, oyunun i\u00e7inde \u00e7are bulmak daha olas\u0131d\u0131r.'' \r\n,Erken se\u00e7im karar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131\u011f\u0131 zamandan bu zamana kadar muhalefetle g\u00f6r\u00fc\u015fmeye ve onlar\u0131 anlamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 kaydeden Kay\u0131kc\u0131, ''Muhalefet cephesine gelince, erken se\u00e7im karar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131\u011f\u0131 zamandan bu zamana kadar uzun zamand\u0131r muhalefetle g\u00f6r\u00fc\u015fmeye, onlar\u0131 anlamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. ,Elle tutulur, g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcn\u00fcr, \u00fclke menfaatine yapacaklar\u0131 katk\u0131lara bizim de i\u015ftirak edebilece\u011fimizi dile getirdik. Gitmek istedi\u011fi yeri bilmeyen oraya asla gidemez. Yar\u0131m hoca dinden, yar\u0131m doktor candan eder misali g\u00f6stermelik olarak yap\u0131lan muhalefete de \u00fclke y\u00f6netimi emanet edilemez. \u0130stikrar i\u00e7in AK Parti hala alternatifsiz durumdad\u0131r. Sistem de\u011fi\u015firken riske at\u0131lamayacak tek \u015fey istikrard\u0131r. Bu \u00fclkenin buna ihtiyac\u0131 var. Bu bak\u0131mdan hi\u00e7bir siyasi beklentim olmadan AS Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 olarak 2018 se\u00e7imlerinde Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131 ve ittifak\u0131n cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Say\u0131n Recep Tayip Erdo\u011fan'\u0131 destekleyece\u011fimi kamuoyuna sayg\u0131 ile duyururken t\u00fcm camiam\u0131z\u0131 da can-\u0131 g\u00f6n\u00fclden destek olmaya davet ediyorum'' dedi.