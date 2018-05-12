Bir UBER skandalı daha!

UBER'den skandal bir haber daha geldi.,En son T\u00fcrkiye'de kad\u0131n\u0131 d\u00f6vd\u00fc iddialar\u0131 ile g\u00fcndeme gelen UBER'den feci bir haber daha geldi.,UBER \u015f\u00f6foru alkoll\u00fc bir gen\u00e7 k\u0131z\u0131 evine g\u00f6t\u00fcrmek i\u00e7in arac\u0131na ald\u0131.,\u0130ngiltere'nin ba\u015fkenti Londra'da UBER \u015f\u00f6f\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc yapan 38 ya\u015f\u0131ndaki Durrani isimli adam, yolcu olarak al\u0131p evine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc 27 ya\u015f\u0131ndaki alkoll\u00fc k\u0131za tecav\u00fcz edip selfie \u00e7ekti\u011fi gerek\u00e7esi ile tutukland\u0131.\r\n\r\n,Mahkeme yarg\u0131c\u0131 David Tomlinspon, Durani'ye, "Kad\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 mahvettin" dedi. \u0130ddiaya, g\u00f6re 27 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z alkoll\u00fc oldu\u011fu i\u00e7in bir arkada\u015f\u0131 kendisini eve b\u0131rakmas\u0131 i\u00e7in UBER \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. Kad\u0131n\u0131n alkoll\u00fc oldu\u011funu g\u00f6ren \u015fof\u00f6r, arabas\u0131n\u0131n arkada koltu\u011funa oturan k\u0131za tecav\u00fcz etti.Tecav\u00fczc\u00fc \u015fof\u00f6r, kad\u0131nla selfie \u00e7ekti.\r\n\r\n\r\n,Mahkeme \u015fof\u00f6re 12 y\u0131l hapis cezas\u0131 ve \u00f6m\u00fcr boyu \u015fof\u00f6r olarak \u00e7al\u0131\u015fmaktan men cezas\u0131 verdi.,Ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 ile kan dondurdu.