Bir ülkeden daha TL kararı

Ankara Ticaret Odas\u0131 (ATO) ile Belarus B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi ortakl\u0131\u011f\u0131yla d\u00fczenlenen Belarus ile Yat\u0131r\u0131m ve Ticaret F\u0131rsatlar\u0131 Forumu'nun a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda konu\u015fan B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Savinykh, iki \u00fclke aras\u0131ndaki ekonomik ili\u015fkilerin geli\u015ftirilmesi i\u00e7in bir araya geldiklerini s\u00f6yledi.,'OLUMLU YANSIYACAK',T\u00fcrkiye ile Belarus\u2019un aktif bir ekonomik ili\u015fkiye sahip oldu\u011funu s\u00f6yleyen Savinykh, "T\u00fcrkiye ve Belarus bundan sonra iki \u00fclke aras\u0131nda yap\u0131lacak ticarette kendi para birimlerine ge\u00e7mek istiyor. Bu de\u011fi\u015fim, ticari ili\u015fkilere olumlu olarak yans\u0131yacakt\u0131r. Biz, T\u00fcrk liras\u0131 ve Belarus rublesine ge\u00e7mek istiyoruz.\u201d diye konu\u015ftu.,Savinykh, Belaruslu yetkililerden aktar\u0131lan istatistiklere g\u00f6re, 2018\u2019in ilk \u00e7eyre\u011finde iki \u00fclke aras\u0131ndaki ticaret hacminin 530 milyon dolara ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131, y\u0131l sonunda bu rakam\u0131n bir milyar dolara ula\u015fmas\u0131n\u0131 beklediklerini ifade etti.,\u0130ki \u00fclke aras\u0131nda geli\u015fmi\u015f bir ticari model olu\u015fturmak i\u00e7in g\u00fcmr\u00fck sorunlar\u0131, nakliye giderleri ve vergi problemlerinin ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini belirten Savinykh, daha h\u0131zl\u0131 ve ucuz ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k sisteminin iki \u00fclkenin temel ihtiyac\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.,B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Savinykh, T\u00fcrk ve Belarus h\u00fck\u00fcmetinden yetkililerin ocakta ekonomik ili\u015fkileri geli\u015ftirmek amac\u0131yla tekrar bir araya gelece\u011fini, g\u00f6r\u00fc\u015fmenin ana konusunun ticaret hacminin en \u00fcst seviyeye \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131, bunun i\u00e7in gerekli \u00f6nerilerin sunulaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.,\u0130ki \u00fclke aras\u0131nda yeni model bir ekonomik ili\u015fki \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Savinykh, iki \u00fclke aras\u0131ndaki ticareti engelleyen ve yava\u015flatan t\u00fcm unsurlar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi.,ATO Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcrsel Baran ise Belarus ile ekonomik ili\u015fkileri daha ileri bir d\u00fczeye ta\u015f\u0131mak istediklerinin alt\u0131n\u0131 \u00e7izerek,, "Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 ticaretimizi kendi milli param\u0131zla yapabiliriz." dedi.,Belarus'un Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Andrei Savinykh, "Biz, T\u00fcrk liras\u0131 ve Belarus rublesine ge\u00e7mek istiyoruz." dedi.