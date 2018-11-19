Bir uzvunu kaybetti! Yine de vazgeçmiyor

Samsun\u2019da, ayakkab\u0131 boyac\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapan Ali Cezvek\u0131ran'\u0131n , damar t\u0131kan\u0131kl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle olu\u015fan kangren sonucu sol el y\u00fcz\u00fck parma\u011f\u0131 kesildi, kangren ayn\u0131 eldeki i\u015faret parma\u011f\u0131na da s\u0131\u00e7rad\u0131. ,Doktorlar\u0131n sigaran\u0131n neden oldu\u011funu belirledi\u011fi kangren y\u00fcz\u00fcnden kol ve aya\u011f\u0131n\u0131n kesilmek zorunda kalaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti\u011fi Ali Cezvek\u0131ran, buna ra\u011fmen sigara i\u00e7meye devam ediyor.Samsunun en i\u015flek caddelerinde ayakkab\u0131 boyac\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapan 2 \u00e7ocuk babas\u0131 Ali Cezvek\u0131ran, ailesinin ge\u00e7imini sa\u011fl\u0131yor. Sabah erken saatlerde evden \u00e7\u0131kan ve ak\u015fam saatlerine kadar ayakkab\u0131 boyayan ,Doktorlar kangrenin ayn\u0131 eldeki i\u015faret parma\u011f\u0131na da s\u0131\u00e7rad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi. Doktorlar\u0131n sigaran\u0131n neden oldu\u011funu belirledi\u011fi kangren y\u00fcz\u00fcnden kol ve aya\u011f\u0131n\u0131n kesilmek zorunda kalaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti\u011fi Ali Cezvek\u0131ran, buna ra\u011fmen sigara i\u00e7meyi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \r\n\r\n,35 y\u0131ld\u0131r sigara i\u00e7ti\u011fini anlatan Ali Cezvek\u0131ran, "Ben sanayi sitesinde hamall\u0131k ve boyac\u0131l\u0131k yaparak ge\u00e7imimi sa\u011fl\u0131yorum. Allah ne verdiyse onunla ge\u00e7iniyorum. \u0130\u015f olmay\u0131nca kuru ekme\u011fe talim ediyorum. Ama \u015f\u00fck\u00fcrler olsun ki karn\u0131m doyuyor. Bir g\u00fcn elimde siyah ve ufak bir yara vard\u0131, daha sonras\u0131nda bu yara b\u00fcy\u00fcd\u00fc kangren oldum. Parma\u011f\u0131m\u0131 dibinden kestiler. \u015eimdi de kangren ikinci parma\u011f\u0131ma s\u0131\u00e7rad\u0131. Hastaneye muayeneye gittim. Doktor; bende damar t\u0131kan\u0131kl\u0131\u011f\u0131 oldu\u011funu ve sigaray\u0131 b\u0131rakmazsam elimi de baca\u011f\u0131m\u0131 da kaybedebilece\u011fini s\u00f6yledi. Sigaray\u0131 35 sene i\u00e7tim ve halen i\u00e7iyorum. Ben sigaray\u0131 b\u0131raksam birileri moralimi bozacak, ben yine sigaraya sar\u0131laca\u011f\u0131m. Ben bu sigaray\u0131 b\u0131rakamam" dedi.\r\n\r\n,Cezvek\u0131ran, tiryakisi oldu\u011fu sigara y\u00fcz\u00fcnden uzuvlar\u0131n\u0131 kaybetmeye ba\u015flad\u0131. Sol el parmaklar\u0131nda uyu\u015fma ba\u015flayan Cezvek\u0131ran'a ba\u015fvurdu\u011fu Samsun Ondokuz May\u0131s \u00dcniversitesi (OM\u00dc) T\u0131p Fak\u00fcltesinde damar t\u0131kan\u0131kl\u0131\u011f\u0131 te\u015fhisi konuldu. Cezvek\u0131ran'\u0131n yap\u0131lan operasyonla sol el y\u00fcz\u00fck parma\u011f\u0131 kesildi.\r\n\r\n