Bir zam daha geliyor!

Meclis'ten ge\u00e7en torba yasa, pek \u00e7ok kesim gibi ya\u015fl\u0131lar\u0131 da sevindirdi. ,Gelir \u015fart\u0131nda ki\u015finin kendisi ile e\u015fine bak\u0131l\u0131yor. Bu y\u0131l itibariyle ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen ayl\u0131k gelir 483,63 liran\u0131n alt\u0131ndaysa ayl\u0131k ba\u011flan\u0131yor. 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 almaya hak kazanan ki\u015filere sa\u011fl\u0131k da \u00fccretsiz. Ba\u015fvuru adresi ise Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Vak\u0131flar\u0131. (Takvim),Binlerce ki\u015fiyi sevindirecek zam haberi de az \u00f6nce geldi.,65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131, yeni yasayla y\u00fczde 88 art\u0131r\u0131ld\u0131. Yasaya, 'hesaplama yap\u0131l\u0131rken memur ayl\u0131k katsay\u0131s\u0131 ile 2.332 g\u00f6sterge rakam\u0131 yerine 4.387 rakam\u0131n\u0131n \u00e7arp\u0131laca\u011f\u0131' y\u00f6n\u00fcnde h\u00fck\u00fcm konuldu. ,B\u00f6ylece 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n tutar\u0131 265,79 liradan 500 liraya \u00e7\u0131kt\u0131. 3'er ayl\u0131k d\u00f6nemler halinde ya\u015fl\u0131lara \u00f6denecek tutar da 797,28 liradan bin 500 liraya ula\u015ft\u0131. ,D\u00fczenlemenin yer ald\u0131\u011f\u0131 yasa, Cumhurba\u015fkan\u0131 taraf\u0131ndan onaylan\u0131p Resmi Gazete'de yay\u0131mlanacak.,Ya\u015fl\u0131lar, yeni maa\u015flar\u0131n\u0131 Haziran'da alacak. 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 alanlara bir s\u00fcrpriz daha var. ,Temmuz'da memur maa\u015flar\u0131ndaki y\u00fckseli\u015f, ya\u015fl\u0131lara ikinci zamm\u0131 getirecek. Memur maa\u015flar\u0131na Temmuz'da y\u00fczde 3.5 toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131 yap\u0131lacak. Ayr\u0131ca bu y\u0131l\u0131n ilk 6 ayl\u0131k d\u00f6neminde enflasyon y\u00fczde 4'\u00fc a\u015farsa fark da verilecek. ,\u0130lk 4 ayda enflasyon fark\u0131 olu\u015ftu. Tahminler ger\u00e7ekle\u015fir ve y\u0131l\u0131n ilk 6 ayl\u0131k d\u00f6nemindeki T\u00fcketici Fiyat Endeksi y\u00fczde 5.5 \u00e7\u0131karsa, memurlar y\u00fczde 1.5 enflasyon fark\u0131 alabilecek. B\u00f6ylece memur zamm\u0131 y\u00fczde 5'e ula\u015facak. Bu tahmin ger\u00e7ekle\u015firse, 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n tutar\u0131 500 liradan 525 liraya, 3'er ayl\u0131k d\u00f6nemler halinde ya\u015fl\u0131lara \u00f6denecek tutar da bin 575 liraya y\u00fckselecek. Kesin rakam, Temmuz ay\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kacak.,Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal'\u0131n verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re halen 581 bin ki\u015fi ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131 al\u0131yor. Bu ayl\u0131ktan yararlanmak i\u00e7in 65 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmak, hi\u00e7bir sosyal g\u00fcvencesi bulunmamak ve gelir \u015fart\u0131na uymak gerekiyor.