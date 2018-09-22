Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor

Rusya'n\u0131n ba\u015fkenti Moskova'da ya\u015fayan Kristina Pimenova, hem d\u00fcnyan\u0131n en k\u00fc\u00e7\u00fck mankeni hem de d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fczel k\u0131z\u0131 olarak biliniyor.\r\n\r\n,Eski bir futbolcu babas\u0131 Ruslan Pimenov ve model Glikeriya Shirokova'n\u0131n ikinci k\u0131zlar\u0131 olarak 27 Aral\u0131k 2005 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaya geldi. Annenin mankenlik yapt\u0131\u011f\u0131 ajansa k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131 da getirmesi ile Pimenova'n\u0131n modellik \u00f6yk\u00fcs\u00fc ba\u015flad\u0131.,K\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n ola\u011fan\u00fcst\u00fc yetene\u011fini fark eden ajans, kendisiyle s\u00f6zle\u015fme imzalam\u0131\u015f. D\u00fcnyan\u0131n en \u00fcnl\u00fc \u00e7ocuk modelleri aras\u0131na giren Pimenova pek \u00e7ok markan\u0131n \u00e7ocuk b\u00f6l\u00fcm\u00fc i\u00e7in mankenlik ya\u015ft\u0131.,Pimenova'n\u0131n Instagram'da 2 milyondan fazla takip\u00e7isi bulunuyor. \u015eu ana kadar Dolce & Gabbana, Armani, Benetton, Roberto Cavalli gibi d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc markalar\u0131n kampanyalar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra bir\u00e7ok derginin kapa\u011f\u0131nda da yer ald\u0131. Annesi taraf\u0131ndan y\u00f6netilen internet sitesine g\u00f6re Kristina, yurt d\u0131\u015f\u0131na i\u015f ama\u00e7l\u0131 \u00e7ok s\u0131k seyahat ediyor ve \u00f6zellikle catwalk (podyum y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc) ve moda \u015fovlar\u0131ndan ho\u015flan\u0131yor.\r\n\r\nK\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z \u015fimdilerde 13 ya\u015f\u0131na bast\u0131. \u0130\u015fte gen\u00e7 k\u0131zl\u0131\u011fa ad\u0131m atan Pimenova'n\u0131n son hali...,