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T-Otomobil
-
İstanbul Autoshow 21 Nisan'da kapılarını açıyor
YAŞAM
-
Bahis oynayan babasını öldürdü!
YAŞAM
-
Ayakkabı çalan çocuklar yakalandı!
GÜNDEM
-
HSBC patlamasıyla ilgili bir El Kaide üyesi yakalandı
YAŞAM
-
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
EKONOMİ
-
Emeklilere müjde! Zam farkı artıyor
YAŞAM
-
Kadın postacı 1,5 yaşındaki kızıyla yarıştı
GÜNDEM
-
Hakkari'ye 17 milyon liralık spor yatırımı
YAŞAM
-
Niğde'de yolcu minibüsü otomobille çarpıştı, 11 yaralı var
YAŞAM
-
Yazışmalar ortaya çıktı: İndirin !
MAGAZİN
-
Bir zamanlar evli ünlüler
YAŞAM
-
Otomobilde çakmak gazı patladı: 1 ağır yaralı
EĞİTİM
-
YÖKDİL Sınavı'nın 2'ncisi 9 Temmuz'da yapılacak
GÜNDEM
-
İzmir'de 23 polise bylock gözaltısı
GÜNDEM
-
FETÖ şüphelisi eski başkomiser tutuklandı
YAŞAM
-
Fabrika bekçisi intihar etti
EKONOMİ
-
Araplar ve ABD'liler Türk baklavasına doyamadı
GÜNDEM
-
Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı
DÜNYA
-
'AB, Çin ile farklılıklarını yapıcı iş birliğiyle ele almak istiyor'
DÜNYA
-
Fransa yeni cumhurbaşkanını bekliyor
2017 ANAYASA REFERANDUMU
EVET
%51.41
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%48.59
Açılan sandık
%100
Kullanılan oy
49.799.163
Gecerli oy
48.934.116
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15 TEMMUZ
Bir zamanlar evli ünlüler
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Muazzez Ersoy - İsmet Özhan
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