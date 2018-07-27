Bir zamanlar kraldılar

İRFAN ÖZFATURA - Devrim’i hiç saymıyorum, tamam bir başarı hikâyesi ama sadece 29 Ekim şovu için hazırlanmıştır arabalar. Vazifesini yapar ya da yapamaz, kaldırılırlar rafa.
Ama Anadol iyisiyle kötüsüyle Türk markasıdır, motoru verimsiz, kaportası kırılgan da olsa. Keşke hafife alınmasaydı, gün günden düzelecektir nasıl olsa.
Sadece bizde değil dünya liginde de küme düşen birçok marka var. Kaldı ki, bazıları sektöre yön verir zamanında. Amerika penceresinden bakarsak; Willys, AMC, Kaiser, Nash, Hudson, Packard, Studebaker, De Soto, Oldsmobil, Pontiac… Her biri ayrı devdir kendi çapında.
Kimi yeniliğe ayak uyduramaz, kimi rekabete dayanamaz. Bazılarının da büyük ümitlerle ürettiği modeller elinde patlar. Ticaret böyle bir şeydir, batmak da var çıkmak da...
Ve krizler tabii… Mesela 930 iktisadi buhranından sonra birçok firma havlu atar.