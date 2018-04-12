Bırakıp kaçtığı haberleri çıkmıştı, katil Esad bakın nerede çıktı

B\u0131rak\u0131p ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 haberleri \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131, katil Esad bak\u0131n nerede \u00e7\u0131kt\u0131,.,\u0130srail medyas\u0131n\u0131n d\u00fcn saray\u0131n\u0131 b\u0131rak\u0131p ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde haberler yapt\u0131\u011f\u0131 Suriye'deki \u015eam rejimi lideri Be\u015far Esed, bug\u00fcn objektiflerin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Ba\u015fkent \u015eam'da \u0130ran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Ali Ekber Velayeti'yi a\u011f\u0131rlayan Esed, g\u00fclerken g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Ba\u015fdan\u0131\u015fman Velayeti, Bat\u0131l\u0131 \u00fclkelerden gelen sald\u0131r\u0131 tehditlerinin yalanlara dayand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Esad'\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131, resmi haber ajans\u0131 SANA d\u00fcnyaya servis etti.\r\n\r\nVelayeti, d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada da herhangi bir d\u0131\u015f sald\u0131r\u0131 durumunda Tahran\u2019\u0131n \u015eam\u2019\u0131n yan\u0131nda yer alaca\u011f\u0131n\u0131 ilan etmi\u015fti.,Be\u015far Esad ve destek\u00e7ileri, tahliyeler devam ederken muhaliflerin kontrol\u00fcndeki Do\u011fu Guta'da kimyasal silah kulland\u0131. En az 78 can kayb\u0131na yol a\u00e7an sald\u0131r\u0131, d\u00fcnyay\u0131 sarst\u0131. ABD ve m\u00fcttefikleri Esad'a kar\u015f\u0131 bir askeri operasyona haz\u0131rlan\u0131yor. \r\n\r\n