Birbirlerini toprağa gömdüler

Diri diri topra\u011fa g\u00f6m\u00fcld\u00fcler...,Sebebine inanamayacaks\u0131n\u0131z!,Diyarbak\u0131r\u2019da Mordem Sanat Merkezi\u2019nde bir araya gelen sanat\u00e7\u0131lar, ilgin\u00e7 bir at\u00f6lye \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na imza att\u0131.\r\n\r\n,Do\u011fum ve \u00f6l\u00fcm temal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmada sanat\u00e7\u0131lar, \u00f6nce arkada\u015flar\u0131n\u0131 topra\u011fa g\u00f6merek ard\u0131ndan da kendilerini diri diri topra\u011fa g\u00f6merek ne hissettiklerini ortaya \u00e7\u0131karmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Ba\u015ftan sona ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmada kat\u0131l\u0131mc\u0131lar g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamad\u0131.\r\n\r\n,\u00d6nce arkada\u015f\u0131n\u0131 topra\u011fa g\u00f6men ard\u0131ndan da kendisi topra\u011fa g\u00f6m\u00fclen resim \u00f6\u011fretmeni Leyla Keskin, Mordem Sanat Merkezi\u2019ndeki at\u00f6lye \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Topra\u011f\u0131n a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131 hissetmek, asl\u0131nda \u00e7ok meditatif bir \u00f6\u011fe ancak \u00f6l\u00fcm an\u0131nda g\u00f6mme ve g\u00f6m\u00fclmeyi g\u00f6zlemliyoruz. Asl\u0131nda ya\u015farken, nefes al\u0131rken o a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 ya da hafifli\u011fi ne derece hissedece\u011fimizi ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir yer diyebilirim\u201d dedi.,Diyarbak\u0131r\u2019da ilk kez bir etkinlik yapt\u0131klar\u0131na de\u011finen Gen\u00e7er, \u201cBu nedenle heyecan verici oldu\u011funu s\u00f6ylemem gerekiyor. Performans sanat\u0131nda sanat\u00e7\u0131n\u0131n bar\u0131nd\u0131\u011f\u0131 yer bedenidir. Bedenin \u00fcstesinden gelememi\u015f travmalar, \u015foklar, ac\u0131lar, sava\u015flar s\u00f6ylenmemi\u015f s\u00f6zler, bedenin diki\u015f yeridir asl\u0131nda. Bu at\u00f6lyenin amac\u0131 bizim unuttu\u011fumuz hayat\u0131n ko\u015fturmas\u0131 i\u00e7inde ya da bize unutturulan bedenle ilgili tekrar hat\u0131rlamam\u0131z gereken bir tak\u0131m \u00f6\u011feleri hat\u0131rlatmaya \u00e7al\u0131\u015fmakt\u0131. Toprak geldi\u011fimiz, gitti\u011fimiz, do\u011fdu\u011fumuz, \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz, hem iyile\u015ftiren hem de k\u00f6t\u00fc hissettiren, asl\u0131nda bir\u00e7ok duygu karma\u015fas\u0131n\u0131 i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131ran bir materyal bizim i\u00e7in. ,Burada her g\u00fcn \u00fczerine bast\u0131\u011f\u0131m\u0131z, bas\u0131p ge\u00e7ti\u011fimiz ve neyin \u00fczerine bast\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmeden yolda devam etti\u011fimiz bu topra\u011f\u0131n i\u00e7inde oldu\u011fumuzda ne hissediyoruz ya da bunu olu\u015ftururken, \u00e7\u00fcnk\u00fc kat\u0131l\u0131mc\u0131lar ilk \u00f6nce topra\u011fa kazarak di\u011fer bedeni yerle\u015ftirdiler bu egzersizin ayr\u0131 bir b\u00fct\u00fcn\u00fc bir de onun i\u00e7ine yerle\u015fenler var. ,\u0130HA,\u0130stanbul ve Stockholm merkezli sanat\u00e7\u0131, k\u00fcrat\u00f6r ve t\u0131p doktoru olan Derin Gen\u00e7er, kendi bireysel \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda, insan, ruh, zihin ve bedeninin ya\u015fam\u0131n, do\u011fan\u0131n ve fiziksel, tarihsel, ruhsal arenas\u0131 ile olan ili\u015fkisini incelediklerini s\u00f6yledi. Performatik bodies \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 \u0130stanbul Performans Art olarak organize ettiklerini kaydeden Gen\u00e7er, kendi sanatsal pratiklerinden yola \u00e7\u0131karak uygulad\u0131\u011f\u0131 bir tak\u0131m fiziksel egzersizleri i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131ran bir performans sanat\u0131 at\u00f6lyesi oldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n,Keskin, \u201cPerformans at\u00f6lyesi, burada performans sergiliyoruz \u015fu anda e\u011fitim al\u0131yoruz, farkl\u0131 performans \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z da olacak. G\u00fczel bir \u00e7al\u0131\u015fma e\u011fleniyoruz, \u00f6\u011freniyoruz \u00e7ok iyi. Topra\u011f\u0131n alt\u0131nda olmak \u00e7ok garip, \u00e7ok farkl\u0131 duygular i\u00e7erisine giriyorsunuz. Arkada\u015f\u0131m\u0131 g\u00f6md\u00fc\u011f\u00fcm zaman ne oldu bilemedim, a\u011flamaya ba\u015flad\u0131m, \u015fu anda da a\u011flamakl\u0131y\u0131m. Farkl\u0131 bir d\u00fcnyada gibi hissediyorum kendimi\u201d dedi.\r\n\r\n,Diyarbak\u0131r'da \u015foke eden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...