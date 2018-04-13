Birce Akalay üzücü haberi böyle verdi

Birce Akalay \u00f6l\u00fcm haberini g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde verdi...,.,Sadece iki g\u00fcn \u00f6nce sosyal medya hesab\u0131ndan yavru kedilerin \u015firinli\u011fi \u00fczerine payla\u015f\u0131mlarda bulunan hayvan dostu oyuncu Birce Akalay, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00fcz\u00fcnt\u00fcy\u00fc yine hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131,G\u00f6z\u00fc ya\u015fl\u0131 bir \u015fekilde kamera kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7en ve yavru kediyi \u00f6l\u00fc buldu\u011funu s\u00f6yleyen Akalay, ara sokakta h\u0131zl\u0131 araba kullananlara da tepkisini dile getirdi.,Sokakta \u00f6l\u00fc buldu\u011fu kediyi g\u00f6md\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde anlatan Akalay; "Ara sokaklarda arabalar\u0131n\u0131z\u0131 canavar gibi kullanmay\u0131n k\u00fc\u00e7\u00fck canlar oldu\u011funu unutmay\u0131n" dedi.\r\n\r\n