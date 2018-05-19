Birçok dizinin çekildiği tarihi bina çöktü

Yere par\u00e7alar d\u00fc\u015fen bina bir\u00e7ok dizi ve filmde kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Olayda \u00f6len ya da yaralanan olamazken \u00e7\u00f6ken tarihi binadan kopan par\u00e7alar soka\u011fa d\u00f6k\u00fcld\u00fc.,Kad\u0131k\u00f6y\u2019de 200 y\u0131ldan fazla s\u00fcredir ayakta olan d\u00f6rt katl\u0131 tarihi bina \u00e7\u00f6kt\u00fc. ,Olay, 03.40 saatlerinde, Kad\u0131k\u00f6y, Rasimpa\u015fa Mahallesi, Yelde\u011firmeni Sokak\u2019ta meydana geldi. Mahalle sakinleri, b\u00fcy\u00fck bir g\u00fcr\u00fclt\u00fc duydu. Soka\u011fa bakt\u0131klar\u0131nda evlerinin yan taraflar\u0131nda bulunan 200 y\u0131ldan daha fazlad\u0131r ayakta olan d\u00f6rt katl\u0131 tarihi binan\u0131n \u00e7\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6rd\u00fc. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.,Binandan kopan par\u00e7alar soka\u011f\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131 kapatt\u0131. Binan\u0131n y\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada sokak i\u00e7erisinden kimsenin olmamas\u0131 herhangi bir can kayb\u0131 veya yaralanmaya neden olmad\u0131.\r\nPolis ekipleri, sokak i\u00e7erisine g\u00fcvenlik \u015feridi \u00e7ekerek soka\u011f\u0131 kapatt\u0131. Zab\u0131ta ve Belediye ekiplerine haber verildi. \u00c7\u00f6ken tarihi binan\u0131n herhangi bir faciaya mahal vermemesi i\u00e7in, \u00e7evrede bulunan ara\u00e7lar sahiplerine ula\u015f\u0131larak kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n,\u00d6te yandan \u00e7\u00f6ken tarihi binan\u0131n oldu\u011fu sokakta bir \u00e7ok dizi ve filmin \u00e7ekildi\u011fi \u00f6\u011frenildi.