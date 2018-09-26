Biri kapısını açmaya çalıştı, diğeri kokpite girdi!

Hindistan'da bir i\u00e7 hat u\u00e7u\u015funda u\u00e7ak havalanmak \u00fczereyken telefonunu \u015farj etmek i\u00e7in kokpite girmeye \u00e7al\u0131\u015fan yolcu u\u00e7aktan indirildi.\r\n\r\n,Hint medyas\u0131ndaki baz\u0131 haberlerde sarho\u015f oldu\u011fu belirtilen yolcu, Mumbai-Kalk\u00fcta seferini yapmak i\u00e7in havalanmaya haz\u0131rlanan IndiGo havayollar\u0131na ait u\u00e7a\u011f\u0131n kokpitine girmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,IndiGo \u015firketinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "Bir u\u00e7a\u011f\u0131m\u0131z yerde oldu\u011fu s\u0131rada s\u00f6z dinlemeyen bir yolcu telefonunu \u015farj etmesi gerekti\u011fini s\u00f6yleyerek kokpite girmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Yolcu u\u00e7aktan \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131 ve g\u00fcvenlik ihlali gerek\u00e7esiyle polise teslim edildi" denildi.\r\n\r\n,Polisin yolcuyu sorgulad\u0131ktan sonra serbest b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Yirmili ya\u015flar\u0131n\u0131n sonundaki bir erkek yolcu, Cumartesi g\u00fcn\u00fc Yeni Delhi\u2019den Patna\u2019ya giden IndiGo u\u00e7a\u011f\u0131nda krize neden oldu. \u0130smi a\u00e7\u0131klanmayan adam, tuvalet zannederek u\u00e7a\u011f\u0131n kap\u0131s\u0131n\u0131 a\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Etraftakiler ba\u011f\u0131rarak adam\u0131 kap\u0131dan uzakla\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,\u0130ni\u015fte polis teslim edilen yolcu, bunun bir hata oldu\u011funu s\u00f6yleyerek \u201cTuvaleti kullanmak istemi\u015ftim\u201d dedi.\r\n\r\n,Hindistan'da d\u00fc\u015fen u\u00e7ak bileti fiyatlar\u0131yla i\u00e7 hat u\u00e7u\u015flar\u0131nda \u00f6nemli bir b\u00fcy\u00fcme kaydedildi. Bu y\u0131l A\u011fustos ay\u0131na dek 91,3 milyon i\u00e7 hat u\u00e7ak bileti sat\u0131ld\u0131. Ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re y\u00fczde 21'lik bir art\u0131\u015f oldu.