Bitcoin 'Goldman Sachs' haberiyle sert düştü

Bitcoin, Goldman Sachs'\u0131n kripto para i\u015flemleri birimi kurma y\u00f6n\u00fcndeki planlar\u0131n\u0131 geri plana ald\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki habere ba\u011fl\u0131 olarak \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc sert d\u00fc\u015ft\u00fc.,Bitcoin, Goldman Sachs`\u0131n kripto i\u015flem masas\u0131 kurma plan\u0131n\u0131 geri plana ald\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki haber ile 10 dakika i\u00e7erisinde y\u00fczde 3`\u00fcn \u00fczerinde d\u00fc\u015ft\u00fc.,D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck kripto paras\u0131 olan Bitcoin, s\u00f6z konusu haberin ard\u0131ndan kazan\u00e7lar\u0131n\u0131 silerek yakla\u015f\u0131k 10 dakika i\u00e7erisinde y\u00fczde 3'\u00fcn \u00fczerinde d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Litecoin, Ethereum ve Ripple'da da sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015fler g\u00f6zlendi. Ethereum, y\u00fczde 12 kadar geri \u00e7ekildi.,Business Insider'da yer alan habere g\u00f6re, konuya ili\u015fkin bilgi sahibi kaynaklar, Goldman'\u0131n kripto i\u015flem masas\u0131 kurma plan\u0131n\u0131 \u00f6ncelik listesinde arka s\u0131ralara ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti., Kaynaklar, Wall Street devinin dijital paralara ili\u015fkin daha farkl\u0131 hizmetlere y\u00f6neldi\u011fini s\u00f6yledi.,Bitcoin \u015fu s\u0131ralar y\u00fczde 5,05 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle, 7 bin 14 dolardan, Ethereum y\u00fczde 10,47 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 259 dolardan, Ripple y\u00fczde 9,73 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 0,30 dolardan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.,D\u00fcnya genelinde 13 bin 729 borsada i\u015flem g\u00f6ren toplam bin 917 kripto paran\u0131n piyasa de\u011feri ise 224 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.