Bitlis'te derede boğulan kuzenlerin cenazesi bulundu

Bitlis'in Hizan il\u00e7esinde derede bo\u011fulan iki kuzenden kay\u0131p olan\u0131n cesedine 3 g\u00fcn sonra ula\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Olay, 24 Haziran Pazar g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011fle saatlerinde Hizan Tutumlu k\u00f6y\u00fcnde meydana geldi. ,Serinlenmek i\u00e7in dereye giren iki kuzen kayboldu. Vatanda\u015flar\u0131n haber vermesi \u00fczerine b\u00f6lgeye Bitlis Afet it ve Acil Durum (AFAD) ekibi, Ulusal Medikal Ekibi (UMKE) ile jandarma sevk edildi.\r\n\r\n,Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucu kuzenlerden Diyar \u00c7oban\u2019\u0131n (16) cesedi bulunurken, Veysi \u00c7oban\u2019\u0131n (17) cesedine ula\u015f\u0131lamam\u0131\u015ft\u0131. ,Ekipler, 3 g\u00fcnden bu yana b\u00f6lgede yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucu kay\u0131p Veysi \u00c7oban'\u0131n cesedine bug\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinde ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n ,Cenaze vatanda\u015flar\u0131n s\u0131rt\u0131nda k\u00f6ye getirildi. ,Diyar \u00c7oban'\u0131n cenazesi d\u00fcn yap\u0131lan otopsinin ard\u0131ndan ailesine teslim edilip topra\u011fa verilirken, bug\u00fcn de Veysi \u00c7oban'\u0131n cesedi bulunarak otopsi i\u00e7in Hizan Devlet Hastanesine g\u00f6nderildi..,.