Bitlis'te polisleri taşıyan minibüs devrildi

Bitlis'in Tatvan il\u00e7esinde polisleri ta\u015f\u0131yan bir minib\u00fcs\u00fcn devrildi.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n Batman'daki mitinginden d\u00f6nen Van'da g\u00f6revli polisleri ta\u015f\u0131yan minib\u00fcs, Tatvan-Van karayolu Yelkenli k\u00f6y\u00fc yak\u0131n\u0131nda devrildi.,Kazada ise 16 polis memur yaraland\u0131,Kazada yaralanan 16 polis memuru sa\u011fl\u0131k ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Tatvan Kaymakam\u0131 Mehmet Ali \u00d6zkan, Bitlis Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Yaman A\u011f\u0131rlar, Bitlis Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcr\u00fc Koray Okur ile AK Parti Bitlis milletvekili aday\u0131 Cemal Ta\u015far yaral\u0131 polisleri hastanede ziyaret etti.\r\nYaral\u0131lar\u0131n sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.