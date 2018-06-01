Bizim Hikaye'nin başrol oyuncusu uyuşturucu ile yakalandı

Fox TV ekranlar\u0131n\u0131n sevilen dizilerin Bizim Hikaye'nin ba\u015frol oyuncusu herkesi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.,Ana karakterlerden biri olan oyuncunun arabas\u0131ndan uyu\u015fturucu \u00e7\u0131kt\u0131,Arabas\u0131ndan uyu\u015fturucu \u00e7\u0131kan, Bizim Hikaye'nin oyuncusu o isim kim?,Habert\u00fcrk'ten Nihat Uluda\u011f'\u0131n aktard\u0131\u011f\u0131 bilgilere g\u00f6re, Be\u015fikta\u015f \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, gece saat 04.30 s\u0131ralar\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 yol uygulamas\u0131 s\u0131ras\u0131nda i\u00e7erisinde T.A ve \u00fcnl\u00fc oyuncu Ya\u011f\u0131z Can Konyal\u0131'n\u0131n bulundu\u011fu otomobili durdurdu.\r\n,Otomobil i\u00e7erisinde bulunan Konyal\u0131 ve T.A., GBT'den kontrol\u00fcnden ge\u00e7irildi. ,Yap\u0131lan i\u015flemler s\u0131ras\u0131nda otomobilin i\u00e7erisinde bir koku oldu\u011funu fark eden polis memurlar\u0131 \u00fcnl\u00fc oyuncu ve arkada\u015f\u0131 T.A.'y\u0131 otomobilden indirdi.\r\n,Otomobilde yap\u0131lan detayl\u0131 aramalar s\u0131ras\u0131nda t\u00fct\u00fcn ile kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f 19 gram uyu\u015fturucu oldu\u011fu de\u011ferlendirilen madde ele ge\u00e7irildi. Polis karakoluna g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek ifadeleri al\u0131nan Konyal\u0131 ve arkada\u015f\u0131 serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,1991 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaya gelen Ya\u011f\u0131z Can Konyal\u0131 \u0130stanbul do\u011fumludur. Mimar Sinan \u00dcniversitesi Devlet Konservatuar\u0131 Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunu oyuncu Ya\u011f\u0131zcan Konyal\u0131 ekran severlerin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00d6yle Bir Ge\u00e7er Zaman ki adl\u0131 dizi ile ge\u00e7mi\u015f ve b\u00fcy\u00fck be\u011feni ile izlenmeyi ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131r. Lise e\u011fitimini \u00d6zel Evrim Lisesi\u2019nde tamamlam\u0131\u015ft\u0131r.,Bug\u00fcne kadar Kor isimli k\u0131sa film, Mahalle A\u015fk\u0131na ve The Team sinema filmleri ile \u0130lk A\u015fk, Tak\u0131m, \u00d6yle Bir Ge\u00e7er Zaman ki ve Ad\u0131 Mutluluk dizilerinde rol alm\u0131\u015ft\u0131r. Ayr\u0131ca Bosch markas\u0131n\u0131n reklam filminde oynam\u0131\u015ft\u0131r. Alt\u0131n Portakal \u00f6d\u00fcl\u00fcne sahip oyunculardand\u0131r.\r\n\r\n,2017 y\u0131l\u0131nda ise Fox Tv ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Bizim Hikaye dizisi oyuncu kadrosuna dahil olmu\u015f dizide Rahmet karakterini canland\u0131rmaktad\u0131r.\r\n,Koyu bir Be\u015fikta\u015f taraftar\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle \u00fcniversite d\u00f6neminde okulununda \u0130n\u00f6n\u00fc Stad\u0131\u2019na \u00e7ok yak\u0131n olmas\u0131n\u0131nda nedeniyle s\u00fcrekli Be\u015fikta\u015f ma\u00e7lar\u0131na gitti\u011fini belirten Ya\u011f\u0131zcan Konyal\u0131 en sevdi\u011fi bestenin ise Sevinmek i\u00e7in Sevmedik oldu\u011funu bir r\u00f6portaj\u2019\u0131nda dile getirmi\u015ftir. Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu Ya\u011f\u0131zcan Konyal\u0131 baba taraf\u0131ndan aslen Trabzon\u2019ludur.\r\n,Bir televizyon kanal\u0131nda yay\u0131nlanan \u2018'Bizim Hikaye' isimli dizinin ba\u015frol oyuncular\u0131ndan Ya\u011f\u0131z Can Konyal\u0131'n\u0131n i\u00e7erisinde bulundu\u011fu otomobilden 19 gram uyu\u015fturucu \u00e7\u0131kt\u0131. ,Y\u0131ld\u0131z oyuncu ve otomobilde bulunan arkada\u015f\u0131 T.A. karakola g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek haklar\u0131nda i\u015flem yap\u0131ld\u0131.\r\n