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Bizimkiler dizisinin Abbas'ı felç geçirdi, son hali sevenlerini kahretti
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6 ay önce sol kolu ve sol bacağından felç geçiren Hikmet Karagöz, Taksim Meydanı'nda görüntülendi.
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