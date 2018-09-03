Bloomberg hesap verecek

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, cuma akşamı banka üzerinden düşük fiyatla döviz işlemleri yapılmasına ilişkin, “Hatalı kurlar saat 22.01 ile 22.39 aralığında, kısa süreli olarak işlem görmüş. Bazı müşterilerimiz dijital kanallardan yaptıkları döviz alım satımlarını, bu hatalı kurlar üzerinden gerçekleştirmiştir. Problemin tespit edilmesi üzerine, döviz alım satım işlemleri geçici olarak kapatılmış, kısa sürede alınan tedbirlerle sistemde doğru kurların uygulanması sağlanmıştır” açıklamasında bulundu.