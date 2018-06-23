BM'den ABD'ye göçmen çocukları serbest bırakın çağrısı

Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) \u00f6zel raport\u00f6rleri, ABD'ye yasa d\u0131\u015f\u0131 yollarla girerken yakalanan g\u00f6\u00e7men ailelerden al\u0131konulan \u00e7ocuklar\u0131n serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n,BM'nin G\u00f6\u00e7menlerin Haklar\u0131 \u00d6zel Raport\u00f6r\u00fc Felipe Gonzalez Morales'in ba\u015f\u0131n\u0131 \u00e7ekti\u011fi insan haklar\u0131 uzmanlar\u0131, yapt\u0131klar\u0131 ortak yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n, \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc bir ba\u015fkanl\u0131k kararnamesi ile ebeveynleri yakalanan g\u00f6\u00e7men \u00e7ocuklar\u0131 al\u0131koyma uygulamas\u0131n\u0131 durdurmas\u0131n\u0131n sorunu \u00e7\u00f6zmedi\u011fini vurgulad\u0131.\r\n,\u00c7ocuklar\u0131n al\u0131konulmas\u0131n\u0131n "cezaland\u0131r\u0131c\u0131" oldu\u011funu ve "i\u015fkence" anlam\u0131na gelebilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunan uzmanlar, "ABD h\u00fck\u00fbmetine, bu \u00e7ocuklar\u0131n g\u00f6\u00e7menlik g\u00f6zalt\u0131s\u0131ndan serbest b\u0131rak\u0131lmalar\u0131 ve \u00e7ocuklar\u0131n aileleriyle yeniden birle\u015ftirilmeleri \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunuyoruz." ifadesini kulland\u0131. \u00d6te yandan, BM \u0130nsan Haklar\u0131 Y\u00fcksek Komiserli\u011fi S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Ravina Shamdasani, Cenevre'de d\u00fczenlenen bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, \u00e7ocuklar\u0131n asla al\u0131konulmamas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,\u00c7o\u011funlu\u011fu Latin Amerika \u00fclkelerinden gelen g\u00f6\u00e7men \u00e7ocuklar, ge\u00e7en hafta sonu ilk kez Teksas'\u0131n McAllen b\u00f6lgesindeki bir tesiste g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmi\u015fti. Teksas eyaletinin g\u00fcneyindeki tesislerden birine giren kameralar, y\u00fczlerce \u00e7ocu\u011fun ya\u015f ve cinsiyetlerine g\u00f6re tel \u00f6rg\u00fcden yap\u0131lm\u0131\u015f ayr\u0131 "kafesler" i\u00e7inde tutuldu\u011funu tespit etmi\u015fti. G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler \u00fclkede ve d\u00fcnyada sert tepkilere neden olurken, Trump s\u00f6z konusu uygulamay\u0131 durduran Ba\u015fkanl\u0131k Kararnamesini imzalam\u0131\u015f ve Kongre'ye kapsaml\u0131 bir g\u00f6\u00e7menlik yasas\u0131 \u00e7\u0131karmas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunmu\u015ftu.,ABD'ye g\u00f6\u00e7men sorunun \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc i\u00e7in yeni alternatifler bulunmas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapan Shamdasani, Trump'\u0131n yeni kararnamesiyle \u00e7ocuklar\u0131n bu kez ebeveynleri ile al\u0131konaca\u011f\u0131na i\u015faret etti. UNICEF S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Christophe Boulierac ise ABD y\u00f6netiminin \u00e7ocuklar\u0131 tek ba\u015f\u0131na veya aileleriyle al\u0131koymas\u0131na kesinlikle kar\u015f\u0131 olduklar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n