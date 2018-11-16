BM'den korkutan açıklama: 18 milyon kişi...

Birle\u015fmi\u015f Milletler, Yemen'de 18 milyon ki\u015finin a\u00e7l\u0131k tehdidi ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011funu bildirdi.,Beasley, i\u00e7 sava\u015f\u0131n devam etti\u011fi ve d\u00fcnyan\u0131n en k\u00f6t\u00fc insani krizlerinden birinin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 Yemen'e ziyaretinin ard\u0131ndan BM Genel Merkezi'nde d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, \u00fclkedeki duruma dikkati \u00e7ekti.,Yemen'in k\u0131tl\u0131\u011f\u0131n e\u015fi\u011finde oldu\u011fu uyar\u0131s\u0131n\u0131 yapan Beasley, ''Yemen'de yakla\u015f\u0131k 18 milyon ki\u015fi a\u00e7l\u0131k tehdidi ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya.'' dedi.,\u00dclkede 8 ila 14 milyon ki\u015finin de ileri derecede a\u00e7l\u0131\u011f\u0131n e\u015fi\u011finde oldu\u011funu belirten Beasley, hastanelerdeki durumun ''i\u00e7ler ac\u0131s\u0131'' oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Beasley, ziyaret etti\u011fi hastanelerden birinde bir \u00e7ocu\u011fu g\u00fcl\u00fcmsetmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131nda kendisini ''bir hayaleti g\u0131d\u0131klar'' gibi hissetti\u011fini ifade etti.,Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcndeki koalisyon birliklerince desteklenen h\u00fck\u00fcmet g\u00fc\u00e7leri aras\u0131nda 3 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n s\u00fcredir ya\u015fanan \u00e7at\u0131\u015fmalarda binlerce ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. BM'ye g\u00f6re, Yemen'de 22 milyondan fazla ki\u015fi insani yard\u0131ma ve korumaya ihtiya\u00e7 duyuyor.,Pek \u00e7ok alanda insani kriz ya\u015fanan \u00fclkede, temiz suya ula\u015f\u0131m\u0131n olmamas\u0131, yetersiz beslenme, ila\u00e7 ve t\u0131bbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera ba\u015fta olmak \u00fczere salg\u0131n hastal\u0131klar her ge\u00e7en g\u00fcn art\u0131yor.