BM'den Türkiye açıklaması: Kader anı olacak

Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) Suriye \u00d6zel Temsilcisi Staffan de Mistura, T\u00fcrkiye, Rusya ve \u0130ran heyetleriyle \u0130svi\u00e7re'nin Cenevre kentinde 10-11 Eyl\u00fcl'de ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin Suriye'deki siyasi s\u00fcrece ili\u015fkin "kader an\u0131" olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,Mistura, BM Cenevre Ofisi'nde d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, Suriye'nin kuzeybat\u0131s\u0131ndaki \u0130dlib ilinde Be\u015f\u015far Esed rejimi ve destek\u00e7ilerinin olas\u0131 operasyonuyla ilgili, "\u0130dlib'e y\u00f6nelik ciddi endi\u015felerimiz devam ediyor" dedi. \r\n\r\n,Konu\u015fmas\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc, 10-11 Eyl\u00fcl'de T\u00fcrkiye, Rusya ve \u0130ran heyetleriyle ve 14 Eyl\u00fcl'de M\u0131s\u0131r, Fransa, Almanya, \u00dcrd\u00fcn, Suudi Arabistan, \u0130ngiltere ve ABD heyetlerinden olu\u015fan "k\u00fc\u00e7\u00fck grupla" yapaca\u011f\u0131 ortak isti\u015farelere ay\u0131ran Mistura, "Benim g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcme g\u00f6re, olduk\u00e7a \u00f6nemli birka\u00e7 haftan\u0131n e\u015fi\u011findeyiz" de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\n,Mistura, Cenevre'de ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fi isti\u015fare toplant\u0131lar\u0131n\u0131n Suriye'de "tatmin edici siyasi s\u00fcreci" canland\u0131racak potansiyelde olmas\u0131n\u0131 \u00fcmit ettiklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Suriye'ye bar\u0131\u015f\u0131 getirecek siyasi s\u00fcre\u00e7te 2254 say\u0131l\u0131 BM G\u00fcvenlik Konseyi karar\u0131n\u0131n ve So\u00e7i Zirvesi'nin sonu\u00e7 bildirgesinin uygulanmas\u0131 ve Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulmas\u0131n\u0131n \u00f6nemine i\u015faret eden Mistura, ekibi ve kendisinin bu konularda aktif olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n\r\n,Bir soru \u00fczerine, \u0130dlib'de dramatik geli\u015fmelerin ya\u015fanmas\u0131n\u0131 arzu etmediklerini s\u00f6yleyen Mistura, T\u00fcrkiye, Rusya ve \u0130ran heyetleriyle ve "k\u00fc\u00e7\u00fck grupla" Cenevre'de g\u00f6r\u00fc\u015fmekte kararl\u0131 olduklar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi. Mistura, Suriye'de i\u00e7 sava\u015f\u0131n ba\u015f\u0131ndan bu yana her zaman yeni geli\u015fmelerin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7ekerek s\u00f6z konusu g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri "ertelemek" veya "iptal etmek" gibi bir d\u00fc\u015f\u00fcncelerinin olmad\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n,"K\u00fc\u00e7\u00fck grupla" 14 Eyl\u00fcl'de yapaca\u011f\u0131 isti\u015fare toplant\u0131lar\u0131nda T\u00fcrkiye, Rusya ve \u0130ran ile yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmeler hakk\u0131nda bilgi verece\u011fini aktaran Mistura,gerek 10-11 gerek 14 Eyl\u00fcl toplant\u0131lar\u0131n\u0131n Suriye'deki "tatmin edici siyasi s\u00fcrece" giden yolda "kader an\u0131" olaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\n,Mistura, \u00fcst d\u00fczey meslekta\u015flar\u0131n\u0131n Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulmas\u0131na y\u00f6nelik son birka\u00e7 haftad\u0131r, T\u00fcrkiye, Rusya ve \u0130ran'da temaslarda bulundu\u011funu belirterek, "\u0130\u015fte bundan dolay\u0131 T\u00fcrkiye, Rusya ve \u0130ran'dan \u00fcst d\u00fczey yetkilileri 10-11 Eyl\u00fcl'de Cenevre'de benimle bulu\u015fmalar\u0131 i\u00e7in davet ettim. 10-11 Eyl\u00fcl'de ne kadar geli\u015fme katedece\u011fimizi bu a\u015famada tahmin edemiyoruz" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Mistura, Avrupa Birli\u011fi ve Arap Birli\u011fi ile de s\u00fcrece ili\u015fkin temasta oldu\u011funa i\u015faret ederek 20 Eyl\u00fcl'de de BM G\u00fcvenlik Konseyinin Suriye sorununa ili\u015fkin "a\u00e7\u0131k m\u00fczakereler" ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fini belirtti.\r\n\r\n,Mistura, Suriyeli muhaliflerin siyasi s\u00fcre\u00e7teki rollerine ili\u015fkin bir soru \u00fczerine de "muhaliflerin etkin olarak s\u00fcrecin i\u00e7inde" olduklar\u0131n\u0131 savundu. BM Suriye \u00d6zel Temsilcisi, 10-11 Eyl\u00fcl g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinin "faydal\u0131" ge\u00e7mesi durumunda Suriyeli muhalifler ve Esed rejimiyle m\u00fczakerelerin yeniden ba\u015flat\u0131laca\u011f\u0131na olan inanc\u0131n\u0131n tam oldu\u011funu s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\nKaynak: AA