BM'den Türkiye ile iş birliği açıklaması

24 Haziran se\u00e7imleri sonras\u0131 BM'den fla\u015f bir a\u00e7\u0131klama geldi.\r\n,Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) Genel Sekreter s\u00f6zc\u00fclerinden Farhan Haq, "Genel Sekreter, T\u00fcrkiye ile \u00e7ok \u00e7e\u015fitli konularda i\u015f birli\u011fini s\u00fcrd\u00fcrmeyi d\u00f6rt g\u00f6zle bekliyor." dedi.\r\n,BM Genel Sekreter s\u00f6zc\u00fclerinden Farhan Haq, Antonio Guterres'in, T\u00fcrkiye ile \u00e7ok \u00e7e\u015fitli konularda i\u015f birli\u011fini s\u00fcrd\u00fcrmeyi d\u00f6rt g\u00f6zle bekledi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Haq , AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in T\u00fcrkiye'deki Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve parlamento se\u00e7imlerini takip etti\u011fini belirterek, ''Genel Sekreter, T\u00fcrkiye ile \u00e7ok \u00e7e\u015fitli konularda i\u015f birli\u011fini s\u00fcrd\u00fcrmeyi d\u00f6rt g\u00f6zle bekliyor.'' ifadesini kulland\u0131.