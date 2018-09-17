BMW binlerce aracı geri çağırıyor

.,BMW\u2019nin \u00c7in\u2019deki 139 bin 452 arac\u0131n\u0131 klimadaki bir par\u00e7ada bulunan kusurdan dolay\u0131 geri \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n,\u00c7in Devlet Piyasa Denetleme ve D\u00fczenleme \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, geri \u00e7a\u011f\u0131rma i\u015fleminin klimadaki r\u00fczgar \u00fcfleyici bir par\u00e7adaki kusurdan kaynakland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,\u00c7a\u011f\u0131rma i\u015fleminin \u00c7in'de May\u0131s 2005 ve Temmuz 2011 d\u00f6neminde \u00fcretilen 89 bin 309, Ocak 2005 ve Temmuz 2011 tarihlerinde ithal edilen 50 bin 143 arac\u0131 kapsayaca\u011f\u0131 ifade edilen a\u00e7\u0131klamada, BMW'nin \u00c7inli orta\u011f\u0131 BMW China Automative Trading Ltd'nin ara\u00e7 kontrollerini ve kusurlu par\u00e7alar\u0131n de\u011fi\u015fimlerini \u00fccretsiz yerine getirece\u011fi vurguland\u0131.\r\n\r\n