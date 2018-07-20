Bodrum’a demir attı! Değeri dudak uçuklatıyor…

Endonezyal\u0131 milyarder i\u015f adam\u0131 Antony Marden, 15 milyon euro de\u011ferinde ki yat\u0131ya Bodrum'a geldi. \r\n\r\n,Milyarder i\u015f adam\u0131 Antony Marden'in milyonlarca euro de\u011ferindeki s\u00fcper l\u00fcks yat\u0131 Bodrum'a demirledi. ,Bodrum Kalesi'nin 1 mil a\u00e7\u0131\u011f\u0131na demirleyen "Adastra" isim s\u00fcper l\u00fcks yat, uzay meki\u011fi g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcyle dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekti. \r\n\r\n,\u00c7in\u2019in Zhuhai b\u00f6lgesindeki McConaghy tersanesinde 5 y\u0131lda \u00fcretilen s\u00fcper l\u00fcks yat 42,5 metre boyunda ve 16 metre geni\u015fli\u011finde. \r\n\r\n,15 milyon euroya m\u00e2l olan yat\u0131n saatteki h\u0131z\u0131 60 mile kadar ula\u015f\u0131yor. \r\n\r\n,2 yatak odas\u0131, sinema salonu, \u00e7ift kokpit, k\u00fct\u00fcphane ve g\u00fcne\u015flenme teras\u0131 ile jakuzi bulunuyor. \r\n\r\n,6 ki\u015filik m\u00fcrettebat\u0131 bulunan yat 49 ton a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda ve ikmal yapmadan 4 bin deniz mil yol yapabiliyor. \r\n\r\n,Uzay meki\u011fi g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc ve s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 tasar\u0131m\u0131yla dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken "Adastra" isimli l\u00fcks yata bakan bir daha bakt\u0131. ,Denizlerin ferarisi olarak da adland\u0131r\u0131lan s\u0131rad\u0131\u015f\u0131 yat iPad\u2019le bile kontrol edilebiliyor. ,.,