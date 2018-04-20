Bodrum'da 4 kadına fuhuş gözaltısı! Meslekleri şaşırttı...

Bodrum'da, polisin bir otele d\u00fczenledi\u011fi operasyonda fuhu\u015f yapt\u0131klar\u0131 belirlenen 2'si K\u0131rg\u0131zistan, di\u011ferleri Ukrayna uyruklu 4 kad\u0131n g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Polis, fuh\u015fa arac\u0131l\u0131k ettikleri ileri s\u00fcr\u00fclen 2 ki\u015finin yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.,Bodrum'un Bitez ve G\u00fcmbet mahallelerindeki iki otele d\u00fcn gece polis taraf\u0131ndan fuhu\u015f operasyonu d\u00fczenlendi. Operasyonda G\u00fcmbet'teki otelde fuhu\u015f yapt\u0131klar\u0131 belirlenen 2'si K\u0131rg\u0131zistan di\u011fer 2'si de Ukrayna uyruklu 4 kad\u0131n g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan, ya\u015flar\u0131 25 ile 28 aras\u0131nda de\u011fi\u015fen 4 kad\u0131n\u0131n; \u00e7ocuk doktoru, eczac\u0131, tur rehberi ve bilgisayar teknikeri gibi meslek sahibi olmalar\u0131 polisleri \u015fa\u015f\u0131rttt\u0131.\r\n\r\n,\u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fclen kad\u0131nlardan bilgisayar teknikeri Ukraynal\u0131 G.P.'nin (26), "Tatil i\u00e7in buraya geldik. Bir hafta \u00f6nce tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z arkada\u015flarla samimi ili\u015fkiler kurduk. Para kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 bu i\u015fi yapm\u0131yoruz. Ciddiyiz, hepimiz ileriyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz, Bodrum'u \u00e7ok sevdik, tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z erkek arkada\u015flarla evlenip, buraya yerle\u015fmek istiyoruz" dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\nG\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 4 kad\u0131n i\u015flemlerinin ard\u0131ndan s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmek \u00fczere Mu\u011fla \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Yabanc\u0131lar \u015eubesi'ne g\u00f6nderildi. Polis, fuhu\u015fa arac\u0131l\u0131k etti\u011fi ileri s\u00fcr\u00fclen 2 ki\u015finin yakalanmas\u0131 i\u00e7in ise \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bildirdi.