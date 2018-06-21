Bodrum'da barda çatışmada Hacer Tülü öldürüldü

Hacer T\u00fcl\u00fc, 10.04.1978 y\u0131l\u0131nda \u0130zmirde d\u00fcnyaya geldi. Annesi Nalan T\u00fcl\u00fc Kar\u015f\u0131yaka, babas\u0131 \u0130smail T\u00fcl\u00fc Bornoval\u0131 olan Hacer T\u00fcl\u00fc\u2019n\u00fcn Ozan T\u00fcl\u00fc ad\u0131nda bir a\u011fabeyi var. Ve ayn\u0131 zamanda baba taraf\u0131ndan Yugoslav g\u00f6\u00e7meni Bo\u015fnak.\r\n,\u0130lk\u00f6\u011fretimini piyale ilkokulunda orta ve lise \u00f6\u011fretimini bayrakl\u0131 lisesinde \u00fcniversite \u00f6\u011fretimini A.\u00d6.F ( Halkla \u0130li\u015fkiler ) tamamlad\u0131. ,Orta ve lise \u00f6\u011frenimi s\u00fcresince uzun y\u0131llar basketbol ve atletizmle ilgilendi.\r\n\r\n,1996 y\u0131l\u0131nda \u0130zmirli \u00fcnl\u00fc modac\u0131 Zuhal Yorganc\u0131o\u011flu\u2019nun te\u015fvikiyle \u0130zmirli milli manken \u015eafak Fi\u015fek han\u0131m\u0131n ajans\u0131nda zerafet e\u011fitimini al\u0131p, Zuhal Yorganc\u0131o\u011flu\u2019nun modelli\u011fini yapt\u0131., \u0130zmir\u2019de 2 sene modellikle u\u011fra\u015ft\u0131ktan snra 1999\u2019da evlendi. 2003 y\u0131l\u0131nda k\u0131z\u0131 \u0130layda Serina Ayd\u0131n d\u00fcnyaya geldi.\r\n,2006 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul\u2019a yerle\u015fti. 2 sene modellik ve oyunculuk yapt\u0131. 2008 y\u0131l\u0131nda Abdullah \u015eahin Nokta Tiyatrosu\u2019nda 2 sene tiyatro oyunculu\u011fu yapt\u0131. \u2018Namussuzum ki Namusluyum\u2019 ve \u2018\u00c7\u0131lg\u0131n Yenge\u2019 adl\u0131 iki \u00f6nemli tiyatro oyununda tiyatro oyunculu\u011fu yapt\u0131.\r\n\r\n\r\n,Yine 2008\u2019de Sel Agency mankenlik ajans\u0131na ortak olup mankenlik ajans\u0131 i\u015fletmeye ba\u015flad\u0131. Defileler, a\u00e7\u0131l\u0131\u015f ve tan\u0131t\u0131mlar, \u00f6nemli organizasyonlara imzas\u0131n\u0131 att\u0131.Yak\u0131n arkada\u015f\u0131 Alpay Ayd\u0131n\u2019\u0131n d\u00f6nem d\u00f6nem ; \u2018sen neden \u015fark\u0131 s\u00f6ylemiyorsun , bir\u00e7ok \u015fark\u0131c\u0131dan sesin g\u00fczel , iyi bir e\u011fitimle g\u00fczel yerlere gelirsin\u2019 demesiyle m\u00fczikle profesyonel anlamda ilgilenmeye ba\u015flayan Hacer T\u00fcl\u00fc, madem \u00f6yle sen \u015fark\u0131lar\u0131m\u0131 yap, ben de bu i\u015fe gireyim deyince Tan\u0131mad\u0131n Say ve \u00c7ok Selam S\u00f6yle \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Ve Hacer T\u00fcl\u00fc\u2019n\u00fcn m\u00fczik ya\u015fant\u0131s\u0131 ba\u015flam\u0131\u015f oldu. Aranj\u00f6r\u00fc \u00dcnal A\u015fk\u0131n\u2019\u0131n te\u015fvikiyle \u015ean \u00d6\u011fretmeni Zehra Belevi\u2019den s\u0131k\u0131 bir \u015fan e\u011fitimi almaya ba\u015flad\u0131.\r\n,Olay\u0131n duyulmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Hacer T\u00fcl\u00fc kimdir, Hacer T\u00fcl\u00fc nerelidir, Hacer T\u00fcl\u00fc ka\u00e7 ya\u015f\u0131nda, Hacer T\u00fcl\u00fc nas\u0131l \u00f6ld\u00fc? tarz\u0131nda sorular sorulmaya ba\u015fland\u0131. \u0130\u015fte Hacer T\u00fcl\u00fc ile ilgili detayl\u0131 bilgi...\r\n\r\n,Ambulanslarla hastanelere kald\u0131r\u0131lan yaral\u0131lardan S\u00fcrens\u00f6y ile T\u00fcl\u00fc, m\u00fcdahaleye ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131.\r\n\r\nOlaya kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen 4 \u015f\u00fcphelinin Manisa'da yakaland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Mu\u011fla'n\u0131n Bodrum il\u00e7esinde bir e\u011flence mekan\u0131nda ya\u015fanan silahl\u0131 \u00e7at\u0131\u015fmada 2 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 4 ki\u015fi yaraland\u0131. Olayda hayat\u0131n\u0131 kaybeden sanat\u00e7\u0131 kad\u0131n\u0131n, \u00fcnl\u00fc isimlerle \u00e7al\u0131\u015fan bir ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Bodrum'daki bir barda son dakika gelen habere g\u00f6re \u00e7at\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130ki ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, 4 ki\u015finin de yaraland\u0131\u011f\u0131 Bodrum'daki \u00e7at\u0131\u015fma olay\u0131nda sanat\u00e7\u0131 Hacer T\u00fcl\u00fc de hayat\u0131n\u0131 kaybedenler aras\u0131nda bulunuyor. ,Mu\u011fla'n\u0131n Bodrum il\u00e7esinde, gece kul\u00fcb\u00fcne d\u00fczenlenen silahl\u0131 sald\u0131r\u0131da 2 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 4 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\nG\u00fcmbet Mahallesi'ndeki gece kul\u00fcb\u00fcne kimlikleri hen\u00fcz \u00f6\u011frenilemeyen ki\u015fi veya ki\u015filerce silahla ate\u015f a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n\r\nSald\u0131r\u0131da, Servet Kolluo\u011flu, Cesur Altuns\u00f6z, Kaan Mutlug\u00fcle\u015f, Onur Sar\u0131, Mehmet Ali S\u00fcrens\u00f6y ile Hacer T\u00fcl\u00fc yaraland\u0131.\r\n\r\n,Hacer T\u00fcl\u00fc kimdir, Hacer T\u00fcl\u00fc nerelidir, Hacer T\u00fcl\u00fc ka\u00e7 ya\u015f\u0131nda, Hacer T\u00fcl\u00fc nas\u0131l \u00f6ld\u00fc? gibi sorular\u0131n cevaplar\u0131na haberimizden ula\u015fabilirsiniz. ,Bodrum'da barda meydana gelen \u00e7at\u0131\u015fmada 2 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 4 ki\u015fi yaraland\u0131. \u00d6lenlerin aras\u0131nda ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Hacer T\u00fcl\u00fc de bulunuyor.