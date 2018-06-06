Bodrum'u karıştıran olay! Jandarma yolları kapattı

Bodrum'da, G\u00f6lt\u00fcrkb\u00fck\u00fc mahallesinden yolcu alan T\u00dcRSAB \u00fcyesi ve ta\u015f\u0131ma belgesi olan bir V\u0130P ara\u00e7 \u015fof\u00f6r\u00fc UBER zannedilince, taksiciler taraf\u0131ndan durdurularak tartakland\u0131.\r\n,Olay\u0131n ard\u0131ndan y\u00fczlerce acente arac\u0131 topland\u0131. Eylem yapmak i\u00e7in soka\u011fa \u00e7\u0131kan \u015fof\u00f6rler, UBER olmad\u0131klar\u0131n\u0131, yetki belgeleri olan ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131 olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6ylemek i\u00e7in eylem yapt\u0131.\r\n,Torba mahallesinde toplanan guruba polis m\u00fcdahale etmek isteyince y\u00fczlerce \u015fof\u00f6r ara\u00e7lar\u0131yla arkada\u015flar\u0131n\u0131 tartaklayan G\u00f6lk\u00f6y taksi dura\u011f\u0131na gitmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131. Yolun jandarma taraf\u0131ndan kapal\u0131 oldu\u011funu \u00f6\u011frenen ara\u00e7 \u015fof\u00f6rleri istikametlerini de\u011fi\u015ftirerek G\u00f6lt\u00fcrkb\u00fck\u00fc mahallesine da\u011f yolundan taksi dura\u011f\u0131na ula\u015ft\u0131.\r\n,Olay\u0131n ard\u0131ndan jandarma da\u011f yolunu kapatarak l\u00fcks otellere giden taksileri geri \u00e7evirdi. Taksi i\u00e7erisinde bulunan turistler taksilerde bekletildi. Acente ara\u00e7lar\u0131n\u0131n geli\u015f g\u00fczergah\u0131na taksileri g\u00f6ndermeyen jandarma ekipleri can ve mal tehlikeleri oldu\u011fu konusundan taksi \u015fof\u00f6rlerine uyar\u0131da bulunuldu.\r\n,Da\u011f yolunu kullanarak taksi dura\u011f\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne kadar gelen acente ara\u00e7lar\u0131, jandarma taraf\u0131ndan durduruldu. \u015eof\u00f6rlerle konu\u015fan jandarma ekipleri gurubu sakinle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Y\u00fczlerce arac\u0131n geldi\u011fini duyan taksi \u015fof\u00f6rleri de taksi dura\u011f\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne geldi. \r\n,Bir anda birbirine giren taksi \u015fof\u00f6rleri ve acente \u015fof\u00f6rlerini, Jandarma ekipleri ay\u0131rmakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti. Jandarma ekipleri silah kullanmak zorunda kalaca\u011f\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulundu. \r\n,Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 bir birbirleri ile s\u00f6z dala\u015f\u0131na giren \u015fof\u00f6rler sakinle\u015ftirmek ise Bodrum \u015eof\u00f6rler ve Otomobilciler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Hasan Kabl\u0131 ve Bodrum \u0130l\u00e7e Jandarma komutan\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc. \u0130ki tarafla da konu\u015fan Jandarma komutan\u0131 ve Kabl\u0131 olaylar\u0131 b\u00fcy\u00fcmeden engelledi.\r\n,Taksi \u015fof\u00f6rleri UBER nedeniyle ekmeklerinden olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek \u201cEvlere kadar girdiler. Yeter art\u0131k bundan sonra UBER ge\u00e7ti yok\u201d ifadelerini kulland\u0131lar.\r\n,Acente \u015fof\u00f6rleri ise UBER olmad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ederek \u201cBiz resmi belgeleri olan T\u00dcRSAB'a ba\u011fl\u0131 ara\u00e7lar\u0131z. M\u00fc\u015fterimizi ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman bizi UBER san\u0131yorlar. Sonra da bizi UBER olmakla su\u00e7luyorlar\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Olay\u0131n ard\u0131ndan G\u00fcmbet dolu alan\u0131 b\u00f6lgesinde toplanan acente \u015fof\u00f6rleri, kendilerinin UBER olmad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundular. ,Taksi \u015fof\u00f6rleri ise Bodrum merkeze konvoy halinde gelerek UBER kar\u015f\u0131 olduklar\u0131n\u0131 belirtmek i\u00e7in \u015fehir turu atarak eylem yapt\u0131.\r\n,.