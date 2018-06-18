Bolu'da vatandaşların evlerine giren yılanlar yakalandı

Bolu\u2019da son g\u00fcnlerde havalar\u0131n da \u0131s\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ortaya \u00e7\u0131kan y\u0131lanlar vatanda\u015flara korku dolu g\u00fcnler ya\u015fat\u0131yor. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Bolu\u2019da havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131 ve ekim yap\u0131lan arazilere i\u015f makinelerinin girmesiyle birlikte y\u0131lanlar, insanlar\u0131n ya\u015fad\u0131klar\u0131 b\u00f6lgelere gitmeye ba\u015flad\u0131. Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Bolu Belediyesi \u0130tfaiye M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne arka arkaya gelen y\u0131lan ihbarlar\u0131na ekipler an\u0131nda m\u00fcdahale ederek herhangi bir olumsuz durum ya\u015fanmamas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131lar. \r\n\r\n\r\n,Gelen ihbar \u00fczerine Bolu merkeze ba\u011fl\u0131 R\u00fczgarlar K\u00f6y\u00fc\u2019nde ya\u015fayan bir vatanda\u015f\u0131n evine ve K\u0131l\u0131\u00e7arslan Mahallesi Muhsin Yaz\u0131c\u0131o\u011flu Bulvar\u0131 \u00fczerinde bulunan bir sitenin bah\u00e7esine giren y\u0131lanlar itfaiye ekiplerinin kulland\u0131\u011f\u0131 \u00f6zel aletle yakalanarak do\u011faya sal\u0131nd\u0131.\r\n