Bomba açıklama! Türkiye`ye 51,3 milyar dolar...

Uluslararas\u0131 Finans Enstit\u00fcs\u00fc (IIF) \u0130cra Direkt\u00f6r\u00fc Hung Tran, T\u00fcrkiye`de faiz oranlar\u0131n\u0131n, yat\u0131r\u0131mc\u0131y\u0131 \u00e7ekmek i\u00e7in yeterli bir seviyede oldu\u011funu belirtti.,Bomba a\u00e7\u0131klama! T\u00fcrkiye`ye 51,3 milyar dolar...,Geli\u015fmekte olan \u00fclkelere 2017'deki g\u00fc\u00e7l\u00fc para giri\u015flerinin ard\u0131ndan bu y\u0131l sermaye ak\u0131mlar\u0131n\u0131n \u015feklinde baz\u0131 de\u011fi\u015fiklikler ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Tran, ikinci \u00e7eyrekteki \u00e7\u0131k\u0131\u015flara ra\u011fmen hala pozitif bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm bulundu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Tran, ikinci \u00e7eyrek boyunca d\u00fcnya ticareti yap\u0131s\u0131ndaki de\u011fi\u015fikliklerin, baz\u0131 geli\u015fmekte olan \u00fclkelerde \u00f6nemli dengesizliklerin artmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 oldu\u011funu aktararak, bu durumun g\u00fc\u00e7l\u00fc sermaye \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 ve yerel para birimleri ile varl\u0131k fiyatlar\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn deneyimlenmesini beraberinde getirdi\u011fini ifade etti.\r\n\r\n,Geli\u015fmekte olan \u00fclkelere ili\u015fkin temmuz ay\u0131 verilerinin, sermaye ak\u0131\u015flar\u0131nda toparlanmaya i\u015faret etti\u011fini belirten Tran, "Geli\u015fmekte olan \u00fclke varl\u0131klar\u0131, ikinci \u00e7eyrekte ya\u015fanan g\u00fc\u00e7l\u00fc net \u00e7\u0131k\u0131\u015flar sonras\u0131nda temmuz ay\u0131nda bir miktar toparlanma kaydetti. Geli\u015fmekte olan \u00fclkelere sermaye ak\u0131mlar\u0131n\u0131n ileriye d\u00f6n\u00fck devam etmesi, para politikalar\u0131ndaki normalle\u015fmenin nas\u0131l uygulanaca\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131. E\u011fer ABD Merkez Bankas\u0131 (Fed), y\u0131l sonuna kadar faizlerde beklenenden daha az art\u0131r\u0131ma gider, dolar istikrar kazan\u0131r ve ticaret gerilimi daha artmazsa, temmuz ay\u0131nda g\u00f6r\u00fclen sermaye giri\u015fleri y\u0131l sonuna kadar devam edebilir. Muhtemelen geli\u015fmekte olan \u00fclkeler y\u0131l\u0131 net sermaye ak\u0131mlar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan pozitif tamamlayacakt\u0131r." diye konu\u015ftu.\r\n,Tran, "IIF olarak T\u00fcrkiye'ye bu y\u0131l sonunda net sermaye giri\u015fi miktar\u0131n\u0131n 51,3 milyar dolar olaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fcnde bulunmu\u015ftunuz. Bu beklentinizde revizyona gidecek misiniz?" sorusu \u00fczerine, \u015fu cevab\u0131 verdi:\r\n\r\n"Biz \u015fu an i\u00e7in T\u00fcrkiye'ye bu y\u0131l 51,3 milyar dolarl\u0131k sermaye giri\u015fi olaca\u011f\u0131 beklentimizi koruyoruz. Bununla birlikte sermaye giri\u015fi kalitesi ve sa\u011flaml\u0131\u011f\u0131n\u0131n ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re \u00e7ok azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebilirim. Dolay\u0131s\u0131yla beklentimizi koruyoruz ancak sermaye giri\u015flerinin kalitesinin olduk\u00e7a d\u00fc\u015f\u00fck ve daha spek\u00fclatif oldu\u011funu belirtmek istiyoruz."\r\n\r\n,Hung Tran, \u00c7in varl\u0131k fiyatlar\u0131ndaki sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn krize d\u00f6n\u00fc\u015febilece\u011fini belirterek, "\u00c7in ile di\u011fer bir\u00e7ok geli\u015fmekte olan \u00fclkeler aras\u0131ndaki ticaret, yat\u0131r\u0131m ve bor\u00e7 verme ba\u011flant\u0131s\u0131ndaki art\u0131\u015f dolay\u0131s\u0131yla, \u00c7in'de ya\u015fanacak b\u00fcy\u00fck bir mali kriz di\u011fer geli\u015fmekte olan \u00fclkeler i\u00e7in olduk\u00e7a \u00f6nemli olacakt\u0131r. \u00c7in'deki net sermaye \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131, geri kalan geli\u015fmekte olan \u00fclkelerdeki volatiliteyi \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde art\u0131rabilir." dedi.\r\n\r\n,\u00c7in varl\u0131k fiyatlar\u0131nda 2015 ve 2016 y\u0131llar\u0131nda da d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatan Tran, \u015funlar\u0131 ifade etti:\r\n\r\n,"\u00c7inli yetkililer ge\u00e7mi\u015f deneyimlerinden \u00e7ok \u015fey \u00f6\u011frendi. Art\u0131k daha esnekler ve riskleri y\u00f6netmek i\u00e7in haz\u0131r durumdalar. \u00dclkede hisse senetleri y\u0131l ba\u015f\u0131ndan bu yana ciddi de\u011fer kaybetti, ancak bu a\u015famal\u0131 bir \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015fti ve panik havas\u0131 olmad\u0131. \u015eu anda net sermaye \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131, net sermaye giri\u015fi \u015feklinde tersine d\u00f6nd\u00fc. Ben, \u00c7inli yetkililerin bu finansal s\u00fcreci y\u00f6netmek i\u00e7in \u00e7ok \u00e7e\u015fitli politika tedbiri ve araca sahip olduklar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. H\u00fck\u00fcmet, ticaret gerilimine kar\u015f\u0131n b\u00fcy\u00fcmeyi s\u00fcrd\u00fcrmek ve ekonomiyi yumu\u015fak bir ini\u015fe y\u00f6nlendirmek i\u00e7in daha esnek ekonomi politikalar\u0131n\u0131 takip ediyor. Ben yumu\u015fak ini\u015f hedefinin ula\u015f\u0131labilir oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum."\r\n\r\n,Hung Tran, T\u00fcrkiye ekonomisi ve finansal piyasalar\u0131na y\u00f6nelik de de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'de y\u00fcksek enflasyon ve faiz ortam\u0131n\u0131n bulundu\u011funu belirten Tran, "T\u00fcrkiye'de faiz oranlar\u0131, yat\u0131r\u0131mc\u0131y\u0131 \u00e7ekmek i\u00e7in yeterli bir seviyede ancak, yat\u0131r\u0131mc\u0131lar a\u00e7\u0131s\u0131ndan