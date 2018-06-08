Bomba iddia! Çalhanoğlu sesleri...

Gennaro Gattuso\u2019nun \u0130talya-Hollanda ma\u00e7\u0131nda Memphis Depay\u2019\u0131 izledi\u011fini a\u00e7\u0131klamas\u0131 ve transferi i\u00e7in y\u00f6netime rapor verdi\u011fini duyurmas\u0131 \u0130talya\u2019da bir dedikoduyu ortaya \u00e7\u0131kard\u0131\u2026,Radio CRC\u2019de yer alan iddiaya g\u00f6re; Milan y\u00f6netimi Gattuso\u2019nun iste\u011fini yerine getirerse o b\u00f6lgede oynayan Hakan \u00c7alhano\u011flu\u2019nun elden \u00e7\u0131karmak zorunda kal\u0131r. ,UEFA ile s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 olan Milan ayn\u0131 \u00f6zelliklere sahip iki oyuncu ile sahada yer alamayaca\u011f\u0131 i\u00e7in Hakan\u2019\u0131 almak ad\u0131na Terim bir kez daha devreye girebilir. ,Ocak ay\u0131nda Milano\u2019ya gelip Hakan\u2019\u0131 isteyen Terim bir kez daha eski \u00f6\u011frencisi Gattuso\u2019yu arar ve ayn\u0131 teklifi yeniler.,\u0130talyanlar\u0131n bu iddialar\u0131 dayand\u0131rd\u0131klar\u0131 nokta ise Galatasarayl\u0131 bir y\u00f6neticinin Milan sportif direkt\u00f6r\u00fc Mirabelli ile yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fme oldu.,