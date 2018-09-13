Bomba iddia: Erdoğan'ın ziyareti öncesi öldürmek istediler

.,Adil Rusya Partisi Ba\u015fkan\u0131, Rus politikac\u0131 Sergey Mironov da konuyla ilgili \u015funlar\u0131 kaydetti: "Kaza yerinde \u00e7ekilen foto\u011fraflar\u0131 inceledim. S\u0131radan kazaya benzemiyor.,\r\nRus bas\u0131n\u0131na konu\u015fan Moldova Milletvekili, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeleri kulland\u0131: "Se\u00e7im \u00f6ncesi gerilim t\u0131rmanmak \u00fczere. Dodon bir ka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce, Moldova Sosyalist Partisi listesinden parlamento se\u00e7imlerine kat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,Moldova parlamentosu Milletvekili Vlad Batr\u0131n\u00e7, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Moldova Cumhurba\u015fkan\u0131 Igor Dodon'un ge\u00e7irdi\u011fi kazayla ilgili bomba etkisi olu\u015fturacak bir iddia ortaya att\u0131.\r\n, Suikast giri\u015fimi olabilir. \u00c7\u00fcnk\u00fc Moldova Sosyalistler Partisi (Dodon'un partisi) Moskova ile yak\u0131nla\u015fmaktan yana. Ve bu y\u00f6nde \u00e7al\u0131\u015fmalar yap\u0131yor. Zira, bu da Moldova'da baz\u0131lar\u0131n\u0131n ho\u015funa gitmiyor. Hat\u0131rlatmak istiyordum ki, Moldova Anayasas\u0131 defalarca Rusya'ya kar\u015f\u0131 uygulamalar yap\u0131labilmesi i\u00e7in Cumhurba\u015fkan\u0131 Dodon'un ge\u00e7ici olarak yetkilerini elinden ald\u0131. \u015eimdi de Dodon trafik kazas\u0131 ge\u00e7irdi."\r\nRus siyasi uzman Nikolay Starikov da benzer g\u00f6r\u00fc\u015fte bulundu.\r\n\r\n\r\n,Rusya ile olan projeler Romanya ve ABD'nin i\u015fine gelmiyor. Yak\u0131n zaman i\u00e7inde Moldova-Rusya \u0130\u015f Forumu yap\u0131lacak. Rusya Ortodoks Kilisesi Patri\u011fi Kirill'in temsilcilerinin kat\u0131l\u0131m\u0131yla D\u00fcnya Aile Kongresi'ni d\u00fczenleyece\u011fiz.\r\n\r\n,Moldova parlamentosu Milletvekili Vlad Batr\u0131n\u00e7, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Moldova Cumhurba\u015fkan\u0131 Igor Dodon'un trafik kazas\u0131 ge\u00e7irdi\u011fini hat\u0131rlatarak, "Bu olay, T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n ziyareti dahil b\u00f6lgede yap\u0131lmas\u0131 planlanan etkinlikler \u00f6ncesi yap\u0131lan bir suikastt\u0131r" \u015feklinde bir a\u00e7\u0131klamada bulundu.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan da yak\u0131n zamanda Moldova'ya resmi ziyaret yapacak ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 binas\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renine kat\u0131lacak. T\u00fcm bunlar\u0131 sa\u011f partileri \u00e7ileden \u00e7\u0131kar\u0131yor. Ben bu kazaya tesad\u00fcf olay diyemiyorum. Bence bu trafik kazas\u0131, bu etkinlikler \u00f6ncesi yap\u0131lan bir suikastt\u0131r."\r\n\r\n,Bir \u00fclke bu s\u00f6zlerle \u00e7alkalan\u0131yor!