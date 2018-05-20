Bomba patladı! Star TV rekortmen dizilerin fişini çekti!

Star Tv reyting rekortmeni dizilerin fi\u015fini \u00e7ekmeye haz\u0131rlan\u0131yor.,Peki hangi diziler bitecek?,Sevilen dizi \u0130stanbullu Gelin`in bu sezon sonunda final yapaca\u011f\u0131n\u0131 dair iddialar ortal\u0131kta kol geziyor. \u00d6zellikle Berkay Hardal ve Hira Koyuncuo\u011flu`nun diziden \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan final iddialar\u0131 daha \u00e7ok g\u00fc\u00e7lendi.\r\n,Milliyet Cadde yazarlar\u0131ndan Sinan Bi\u00e7ici, Star TV\u2019de yay\u0131nlanan Jet Sosyete dizisinin beklenenin alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131. Star TV\u2019nin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezon yay\u0131nlamay\u0131 planlamad\u0131\u011f\u0131 dizi i\u00e7in yolun sonu g\u00f6z\u00fckm\u00fc\u015f durumda\u2026\r\n,G\u00fclse Birsel, bu ihtimali g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurarak Aile Aras\u0131nda filminin ikincisi i\u00e7in haz\u0131rl\u0131k yapacak. Sinan Bi\u00e7ici\u2019nin yaz\u0131s\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n, \u2018Aile Aras\u0131nda 2\u2019 geliyor! G\u00fclse Birsel ve BKM, \u2018Jet Sosyete\u2019de umdu\u011funu bulamad\u0131. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki sezon olmayacak diye duydum. ,Ama \u2018Aile Aras\u0131nda\u2019n\u0131n devam filmi i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor, bu yaz \u00e7ekilecek. \u0130lk film, 5 milyon gi\u015fe yapm\u0131\u015f ve be\u011fenilmi\u015fti, devam olmamas\u0131 imkans\u0131zd\u0131 zaten. Yenisinden de yine bir gi\u015fe rekoru bekliyorum.\r\n,B\u00fcy\u00fck beklentiler ile Star tv ekranlar\u0131na gelen dizinin ortalama 3.45 Reyting oran\u0131 Dizinin maliyetini kar\u015f\u0131lamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in BKM ile Yeni Sezon i\u00e7in anla\u015fma yap\u0131lmad\u0131.. ,Hat\u0131rlars\u0131n\u0131z daha \u00f6nce Jet Sosyete`nin pazar g\u00fcn\u00fc yay\u0131nlanmas\u0131 gereken bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc yay\u0131nlanmam\u0131\u015f ve gerek\u00e7e olarak b\u00f6l\u00fcm\u00fcn yeti\u015fmemesi olarak a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Dizi s\u00fcreleri k\u0131sald\u0131\u011f\u0131nda, G\u00fclse de biraz dinlenip yeni hikayelerle geldi\u011finde yine iyi i\u015fler yapacakt\u0131r.\r\n