Bomba patlıyor! Galatasaray'ı ağzından kaçırdı

Bomba patl\u0131yor!, Galatasaray'\u0131 a\u011fz\u0131ndan ka\u00e7\u0131rd\u0131!,Chelsea`de forma giymesi zora giren isim, Galatasaray yolunda...,\u00dcstelik transfer haberleri T\u00fcrkiye ile s\u0131n\u0131rl\u0131 de\u011fil... .\r\n,Mirror`dan Jake Polden, "G.Saray Ba\u015fkan\u0131 bizzat g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri \u00fcstlenmi\u015f durumda. Gary`yi \u0130stanbul`a g\u00f6t\u00fcrmeye kararl\u0131" iddias\u0131n\u0131 ortaya att\u0131. \r\n,ESPN`den Liam Twomey de, "Sarri, Garry Cahill`e, `Benim tak\u0131m\u0131mda bir stoper 20 g\u00fcnl\u00fck idmanla tak\u0131ma giremez. \r\n,Belki forvetler tamam ama stoper olmaz. Daha haz\u0131r olmal\u0131" dedi. \r\n,Gary Cahill, Galatasaray yolunda...\r\n,`\u0130stanbul dedikolur\u0131n\u0131 bende duyuyorum, ama dedikodu de\u011fil` mesaj\u0131 verdi ve Galatasaray`\u0131 adres g\u00f6sterdi.\r\n,Kaynak:Fotoma\u00e7,Cahill ise bu durumdan rahats\u0131z. .\r\n