Bomba transfer resmen açıklandı!

Fenerbah\u00e7e, Al Ahli Kul\u00fcb\u00fcne transferi i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 borsaya bildirdi\u011fi Brezilyal\u0131 futbolcu Josef de Souza ile ilgili a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. \r\n,Kul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada transfer g\u00f6r\u00fc\u015fmesine kul\u00fcb\u00fcn menfaatleri gere\u011fi ba\u015fland\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n,Bomba transfer a\u00e7\u0131kland\u0131! ,Sar\u0131-lacivertliler taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi:\r\n\r\n,"Suudi Arabistan kul\u00fcb\u00fc Al Ahli SC taraf\u0131ndan futbolcumuz Josef de Souza i\u00e7in gelen ikinci transfer teklifi kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz taraf\u0131ndan de\u011ferlendirmeye al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. \r\n\r\n,Sar\u0131-Lacivertli ekip ise daha \u00f6nce KAP'a yapt\u0131\u011f\u0131 bildirimde Josef'in transferi i\u00e7in Al Ahli ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etmi\u015fti.\r\n\r\n,.,Suudi Arabistan, Brezilyal\u0131 orta saha oyuncusunu renklerine ba\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 Twitter'dan yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 video ile resmen duyurdu.\r\n\r\n,Kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz\u00fcn y\u00fcksek menfaatleri gere\u011fi, futbolcunun transferi konusunda Al Ahli ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r."