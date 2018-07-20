SGK'ya prim borcu bulunan vatanda\u015flar\u0131n bor\u00e7lar\u0131n\u0131 yap\u0131land\u0131rmalar\u0131 i\u00e7in tan\u0131nan s\u00fcrenin dolmas\u0131na 11 g\u00fcn kald\u0131. \r\n\r\n,6 taksit: 1.045 TL (Taksit tutar\u0131: 174.16 TL) \r\n \r\n9 taksit: 1.083 TL (Taksit tutar\u0131: 120.33 TL)\r\n \r\n,12 taksit: 1.105 TL (Taksit tutar\u0131: 92.08 TL)\r\n \r\n18 taksit: 1.150 TL (Taksit tutar\u0131: 63.88 TL),Borcunu yap\u0131land\u0131racak olanlar 12 ay, 18 ay, 24 ay veya 36 ay vade se\u00e7eneklerinden birini tercih etmek zorunda olacak. Tercih ettikleri taksit s\u00fcresinden daha uzun s\u00fcrede \u00f6deme yapamayacaklar.\r\nTaksitler iki ayda bir \u00f6denecek. 12 ay vadeyi se\u00e7enler 6, 18 ay\u0131 se\u00e7enler 9, 24 ay\u0131 se\u00e7enler 12, 36 ay vadeyi se\u00e7enler 18 taksitte \u00f6deme yapacak.\r\n \r\n,Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz...,Devlet, borcu olanlar i\u00e7in son uyar\u0131y\u0131 yapt\u0131.,- 31 Mart 2018 tarihine kadar kesilen idari para cezalar\u0131.\r\n \r\n- SGK'n\u0131n tahsil yetkisindeki damga vergisi, \u00f6zel i\u015flem vergisi ve e\u011fitime katk\u0131 paylar\u0131.\r\n \r\n,Vergi ve prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131 yeniden yap\u0131land\u0131rmak isteyenler i\u00e7in s\u00fcre azal\u0131yor. Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu bulunanlar\u0131n, bor\u00e7lar\u0131n\u0131 yap\u0131land\u0131rabilmeleri i\u00e7in tan\u0131nan s\u00fcre 31 Temmuz'da sona erecek. SGK'ya borcu olanlar\u0131n yap\u0131land\u0131rma ba\u015fvurusu i\u00e7in 11 g\u00fcn s\u00fcresi kald\u0131. Son dakika yo\u011funlu\u011fundan etkilenmemek i\u00e7in, borcunu yap\u0131land\u0131rma ba\u015fvurusunda bulunacaklar\u0131n acele etmesi gerekiyor.\r\n\r\nHabert\u00fcrk'\u00fcn haberine g\u00f6re vergi ve prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131n yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin kanun may\u0131s ay\u0131nda y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi. Bor\u00e7lular\u0131n, SGK'ya olan bor\u00e7lar\u0131n\u0131 yap\u0131land\u0131rmak i\u00e7in 31 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar sosyal g\u00fcvenlik il m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ya da sosyal g\u00fcvenlik merkezine \u015fahsen veya postayla ba\u015fvurmalar\u0131 gerekiyor. \u0130nternet \u00fczerinden e-sigorta yoluyla ba\u015fvurular ise 31 Temmuz saat 23.59'a kadar yap\u0131labilecek.\r\n \r\n,Ba\u015fvurular\u0131n posta yoluyla yap\u0131lmas\u0131 halinde taahh\u00fctl\u00fc, iadeli taahh\u00fctl\u00fc, APS veya PTT Kargo yoluyla yap\u0131lan g\u00f6nderilerde, ba\u015fvuru formunun 31 Temmuz'da postaya verilmesi yeterli olacak. Adi posta yolunun tercih edilmesi halinde ba\u015fvuru formunun SGK'ya 31 Temmuz'dan sonra ula\u015fmas\u0131 riski bulunuyor. Bu durumda olanlar\u0131n ba\u015fvurusu kabul edilmeyecek.\r\n \r\n,- \u0130ste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigorta ve topluluk sigortas\u0131 primleri.\r\n \r\n,- 31 Mart 2018 tarihine kadar bitirilmi\u015f olan \u00f6zel nitelikteki in\u015faatlar ile ihale konusu i\u015flere ili\u015fkin eksik i\u015f\u00e7ilik tutar\u0131 \u00fczerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara ba\u011fl\u0131 gecikme cezas\u0131 ve gecikme zamm\u0131 alacaklar\u0131.\r\n \r\n,- 2018 Mart ay\u0131 ve \u00f6nceki aylara ili\u015fkin sigorta ve i\u015fsizlik sigortas\u0131 primleri.\r\n \r\n,Borcunu ilgili kuruma \u00f6demek isteyenler 31 Temmuz'a kadar acele etmeleri gerekiyor.\r\n\r\n,Borcunu \u00f6demek isteyenler i\u00e7in son 11 g\u00fcn kald\u0131.\r\n\r\n