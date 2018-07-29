Borcunu yapılandırana istihdam teşviki

M\u00fcthi\u015f f\u0131rsat!,\u00c7al\u0131\u015fma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, 633 bin 740 sigortal\u0131n\u0131n prim bor\u00e7lar\u0131 i\u00e7in ba\u015fvuru yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu m\u00fcracaatlarla toplam 23,7 milyar lira borcun yap\u0131land\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Yap\u0131land\u0131rma ba\u015fvurular\u0131n\u0131n 2 Haziran itibariyle hem elektronik ortamda hem Sosyal G\u00fcvenlik Kurumuna ba\u011fl\u0131 il m\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri ve sosyal g\u00fcvenlik merkez m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinde hem de posta yoluyla al\u0131nmaya ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Sel\u00e7uk \u201cYine bu d\u00f6nemde 158 bin 700 4\/B (BA\u011eKUR) sigortal\u0131m\u0131z 4,1 milyar lira tutar\u0131nda ihya ba\u015fvurusunda bulundu\u201d dedi.,Yeniden yap\u0131land\u0131rma kapsam\u0131nda rekor ba\u015fvuru geldi. ,Yap\u0131land\u0131rmada son m\u00fcracaat tarihinin 31 Temmuz oldu\u011funu hat\u0131rlatan Sel\u00e7uk, vatanda\u015flar\u0131n yap\u0131land\u0131rmadan faydalanmas\u0131 i\u00e7in Sosyal G\u00fcvenlik Kurumuna ba\u011fl\u0131 81 ildeki il m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinin ve sosyal g\u00fcvenlik merkezlerinin bug\u00fcn de hizmet verece\u011fini s\u00f6yledi. ,\u0130lk taksit ve pe\u015fin \u00f6deme s\u00fcresinin ise 31 A\u011fustos oldu\u011funu aktaran Sel\u00e7uk, bor\u00e7lular\u0131n 2 ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yap\u0131labilece\u011fini dile getirdi.,Yap\u0131land\u0131rmadan yararlananlara, bor\u00e7lar\u0131ndan dolay\u0131 icra takibi ve haciz i\u015flemleri yap\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Sel\u00e7uk, \u015fu de\u011ferlendirmede bulundu: , En \u00f6nemlisi de istihdam te\u015fviklerinden yararlanmaya ba\u015flayacak. ,Bakan Sel\u00e7uk, BA\u011eKUR\u2019lu sigortal\u0131lar\u0131n hizmet s\u00fcrelerini dondurarak veya yap\u0131land\u0131rman\u0131n ilk taksitini \u00f6deyerek sa\u011fl\u0131k hizmetlerinden yararlanmaya ba\u015flayabileceklerini ifade etti. ,Genel sa\u011fl\u0131k sigortal\u0131lar\u0131na da yap\u0131land\u0131rma kapsam\u0131nda bor\u00e7lar\u0131n\u0131 faizsiz olarak 31 Aral\u0131k tarihine kadar \u00f6deme imkan\u0131 verildi\u011fini vurgulayan Sel\u00e7uk, genel sa\u011fl\u0131k sigortal\u0131lar\u0131n\u0131n bu tarihe kadar da borcuna bak\u0131lmadan t\u00fcm sa\u011fl\u0131k hizmetlerinden yararlanabilece\u011fine dikkati \u00e7ekti.,Bu yap\u0131land\u0131rmaya ba\u015fvurup ilk taksiti \u00f6deyen i\u015fverenlerimiz, \u2018Borcu yoktur\u2019 yaz\u0131s\u0131 alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi ba\u015fvurusunda bulunabilecek.,BA\u011eKUR sigortal\u0131lar\u0131m\u0131z da Ziraat Bankas\u0131 ile yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z kredi anla\u015fmas\u0131yla yap\u0131land\u0131rma kapsam\u0131nda, borcunu pe\u015fin \u00f6deyerek veya dondurulan hizmet s\u00fcrelerini ihya ederek emekli olabilecek.