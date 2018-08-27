Borsa İstanbul'a döviz swap pazarı geliyor (Swap nedir, ne anlama gelir)

Borsa \u0130sanbul swap pazar\u0131 bankalar ba\u015fta olmak \u00fczere t\u00fcm finans sekt\u00f6r\u00fc kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131na hizmet edecek. ,Borsa \u0130stanbul'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "\u0130lk etapta d\u00f6viz piyasalar\u0131 i\u00e7in hayata ge\u00e7irilmesi planlanan swap pazar\u0131 ile birlikte, Borsa \u0130stanbul Grubu olarak yeni \u00fcr\u00fcn ve pazarlar konusunda \u00e7al\u0131\u015fmalara devam edilecektir. Ayr\u0131ca mevcut t\u00fcrev pazarlar\u0131m\u0131z\u0131n derinli\u011fini ve \u00fclke ekonomisine katma de\u011ferini art\u0131racak \u00e7al\u0131\u015fmalara h\u0131z verilecektir." denildi.,Borsa \u0130stanbul, bankalar ba\u015fta olmak \u00fczere t\u00fcm finans sekt\u00f6r\u00fc kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131na hizmet edecek \u015fekilde d\u00f6viz swap (takas) pazar\u0131 kurulmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Borsa \u0130stanbul, d\u00f6viz swap (takas) pazar\u0131 kurulmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131. ,Takasbank, Merkezi Kar\u015f\u0131 Taraf olarak swap pazar\u0131ndaki i\u015flemlerin takas\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirecek ve k\u00fcresel en iyi uygulamalara uygun olarak risk ve teminat y\u00f6netimi hizmeti verecek.\r\n\r\n,Swap pazar\u0131n\u0131n borsada faaliyete ge\u00e7mesi ile birlikte \u00e7o\u011funlukla tezgah\u00fcst\u00fc piyasalarda ger\u00e7ekle\u015ftirilen bu t\u00fcr i\u015flemlerin, organize bir piyasa g\u00fcvencesinde de yap\u0131labilmesinin \u00f6n\u00fc a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f olacak.\r\n\r\n,Borsa \u0130stanbul'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "\u0130lk etapta d\u00f6viz piyasalar\u0131 i\u00e7in hayata ge\u00e7irilmesi planlanan swap pazar\u0131 ile birlikte, Borsa \u0130stanbul Grubu olarak yeni \u00fcr\u00fcn ve pazarlar konusunda \u00e7al\u0131\u015fmalara devam edilecektir. Ayr\u0131ca mevcut t\u00fcrev pazarlar\u0131m\u0131z\u0131n derinli\u011fini ve \u00fclke ekonomisine katma de\u011ferini art\u0131racak \u00e7al\u0131\u015fmalara h\u0131z verilecektir." denildi.\r\n\r\n,Pazar i\u015fleyi\u015finde piyasa yap\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve likidite sa\u011flay\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 gibi temel hususlar t\u00fcm payda\u015flar ile isti\u015fare edilerek kamuoyuna a\u00e7\u0131klanacak.\r\n\r\n,Swap, kelime anlam\u0131 olarak 'takas' anlam\u0131na gelen, finans piyasas\u0131nda ise iki taraf\u0131n belli bir zaman dilimi i\u00e7inde farkl\u0131 faiz, emtia veya hisse senetlerini kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak de\u011fi\u015ftirdi\u011fi bir takas s\u00f6zle\u015fmesidir. \r\n,Piyasada en s\u0131k kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan swaplar faiz swaplar\u0131d\u0131r.\r\n,Swap i\u015flemindeki ama\u00e7 faiz oranlar\u0131yla d\u00f6viz kurlar\u0131nda g\u00f6r\u00fclen dalgalanmalar\u0131n olu\u015fturdu\u011fu riskleri en aza indirgemektir., Ayn\u0131 zamanda i\u015fletmeler swap s\u00f6zle\u015fmelerini risk y\u00f6netimi, getiri oranlar\u0131n\u0131 y\u00fckseltmek veya fon maliyetlerini d\u00fc\u015f\u00fcrmek amac\u0131yla kullanabilir. ,Bu nedenle swap, d\u00f6viz ve faiz oranlar\u0131ndaki dalgalanmalardan korunmak isteyenler i\u00e7in uygun bir uygulamad\u0131r.\r\n\r\n,Piyasadaki swaplar para swap\u0131, faiz swap\u0131 ve \u00e7apraz d\u00f6viz swap\u0131 olarak \u00fc\u00e7e ayr\u0131l\u0131r.\r\n\r\n,Para Swap\u0131: Birbirinden ba\u011f\u0131ms\u0131z iki taraf\u0131n \u00f6nceden yapt\u0131klar\u0131 bir anla\u015fmayla, belirli orandaki para birimlerini de\u011fi\u015ftirerek ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi swap s\u00f6zle\u015fmesidir.\r\n\r\n,Faiz Swap\u0131: Birbirinden ba\u011f\u0131ms\u0131z iki taraf\u0131n kredilerde faiz de\u011fi\u015fimleri sonucunda ya\u015fanan riske kar\u015f\u0131 kendilerini korumak i\u00e7in, iki farkl\u0131 kaynaktan ayn\u0131 t\u00fcrde ve ayn\u0131 miktarda, biri sabit, biri de\u011fi\u015fken olmak \u00fczere ald\u0131klar\u0131 kredilerin faizlerini belli bir s\u00fcre i\u00e7in takas etmeleridir.\r\n\r\n,\u00c7apraz D\u00f6viz Swap\u0131: Birbirinden ba\u011f\u0131ms\u0131z iki taraf\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak farkl\u0131 para birimi ve sabit veya de\u011fi\u015fken faizlerini belli bir s\u00fcre i\u00e7inde takas etmeleridir. Bu s\u00f6zle\u015fme taraflar\u0131n vade tarihinde birbirlerine geri \u00f6deme yapmas\u0131yla sonu\u00e7lan\u0131r.\r\n\r\n,Swap i\u015flemlerinin yap\u0131lmas\u0131n\u0131n birden fazla nedeni olabilir;\r\n\r\n,-\u00dclkenin merkez bankas\u0131n\u0131n yurti\u00e7inde varl\u0131k veya bor\u00e7 oranlar\u0131 aras\u0131ndaki uyuma \u00f6nem vermesi ve varl\u0131klar\u0131 swap i\u015flemleri yapmaya te\u015fvik etmesi,\r\n\r\n,-\u015eirket sahiplerinin, yurti\u00e7inde, ba\u015fta para piyasas\u0131n\u0131n yeterli miktarda yat\u0131r\u0131m imkan\u0131na sahip olmamas\u0131 nedeniyle swap i\u015flemlerine y\u00f6nelmesi,\r\n\r\n,Borsa \u0130stanbul'un bu karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 6,25 TL'ye \u00e7\u0131kan dolar kuru bu hamlenin ard\u0131ndan 6,10 seviyelerine kadar geriledi...\r\n,-Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n yurtd\u0131\u015f\u0131ndaki para piyasalar\u0131n\u0131 takip etmeleri sonucunda y\u00fcksek getiri bekledikleri piyasalar