Borsada karanlık 15 dakika

Trump\u2019\u0131n T\u00fcrkiye\u2019ye ek vergi karar\u0131 sonras\u0131 borsada ilgin\u00e7 bir olay ya\u015fand\u0131. ,ABD\u2019nin karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan saat 16.25\u2019de Bist Endeksi 92,455 iken 16.30\u2019da birdenbire \u00e7ok h\u0131zl\u0131 bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ger\u00e7ekle\u015fti. ,Endeks 15 dakika i\u00e7inde 92,455\u2019ten 89,318\u2019e kadar geriledi. Borsada kay\u0131plar y\u00fczde 3\u2019\u00fc bulurken T\u00fcrkiye\u2019nin en g\u00fczide \u015firketlerindeki de\u011fer kayb\u0131 y\u00fczde 20\u2019lere ula\u015ft\u0131. Petkim 5,32\u2019den 4,79\u2019a, Kardemir 4,80 seviyelerinde 3,89\u2019a kadar geriledi. D\u00fc\u015f\u00fc\u015fle pani\u011fi kap\u0131lan k\u00fc\u00e7\u00fck yat\u0131r\u0131mc\u0131 ise sat\u0131\u015fa ge\u00e7ti. ,Yerli yat\u0131r\u0131mc\u0131 tekrar d\u00fc\u015f\u00fck fiyattan almak istedi\u011finde ise 15 dakika boyunca al\u0131m emri veremedi. Hisseler bu s\u00fcre i\u00e7erisinde y\u00fczde10\u2019a yak\u0131n prim yapt\u0131. ,B\u00f6ylece k\u00fc\u00e7\u00fck yat\u0131r\u0131mc\u0131 elindeki hisseleri kapt\u0131r\u0131rken, T\u00fcrkiye\u2019den banka sistemlerine giri\u015f yap\u0131lamamas\u0131 \u201c15 dakikada ne oldu\u201d sorusunu akla getirdi.,Uzmanlara g\u00f6re ise \u201csat\u201d sinyalini alan algoritmik sistem sat\u0131\u015f\u0131 tetikledi. Algoritmik tetiklemeye panik de eklenince sat\u0131\u015flar inan\u0131lmaz boyuta \u00e7\u0131kt\u0131. Algoritmik sapman\u0131n verdi\u011fi zarar tahmini 2 milyar lira. Buna yapacak bir \u015fey yok zira New York borsas\u0131nda veya asya piyasalar\u0131nda da buna benzer durumlar ya\u015fand\u0131 daha \u00f6nce. Elbette bu durumdan yararlananlar oldu. Bunlar kim bilmek zor. Ancak Borsa \u0130stanbul, SPK, BDDK bir suistimal varsa rahatl\u0131kla ortaya \u00e7\u0131karabilir.