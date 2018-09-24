Boş senede atılan imza hayatlarını kararttı

Zonguldak Alapl\u0131 il\u00e7esinde ikamet eden \u0130smail Korkmaz maddi s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fay\u0131nca bir arkada\u015f\u0131n\u0131n \u0130stanbul Ba\u011fc\u0131lar il\u00e7esinde bir \u015firket taraf\u0131ndan bor\u00e7 al\u0131nabilece\u011fi tavsiyesi \u00fczerine g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\r\n\r\n,V.\u00c7. arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla Ba\u011fc\u0131lar\u2019da bulunan bir firman\u0131n yetkililerinden 6 bin lira para ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda da bo\u015f senede imza att\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan \u0130smail Korkmaz , \u201cV.\u00c7. arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla \u0130stanbul 11. \u0130cra Dairesine gittik. Burada tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131m\u0131z ki\u015filer taraf\u0131ndan sadece taahh\u00fct ediyor musunuz diye evrak\u0131 okutmadan imzalatt\u0131rd\u0131lar., Sonra buradan Ba\u011fc\u0131lar il\u00e7esinde bulunan otomotiv, turizm \u015firketinde yine okutturmadan imza atarak elimize 6 bin TL verdiler. ,Daha sonra bankaya maa\u015f almaya gitti\u011fimizde emekli maa\u015f\u0131m\u0131za tamamen el konuldu\u011fu \u00f6\u011frendik ve 3 aydan beri hi\u00e7 maa\u015f\u0131m\u0131z\u0131 alam\u0131yoruz. Yetkililerden bizlere yard\u0131m etmelerini istiyoruz. Daha \u00f6nceden bankalara borcumuz vard\u0131, onlar\u0131 \u00f6deyemez duruma geldik\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,"6 bin lira kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda benden e-devlet \u015fifresini istediler ve bo\u015f ka\u011f\u0131da imza att\u0131m\u201d diyen \u0130smail Korkmaz, \u201cBuna kar\u015f\u0131l\u0131k 24 bin lira bor\u00e7land\u0131m. Maa\u015f\u0131m\u0131n tamam\u0131n\u0131 3 aydan beri kesiliyor ve ma\u011fdurum. Daha da ne olaca\u011f\u0131 belli de\u011fil. Bu konuda mahkemeye ba\u015fvuruda bulundum ve sonucu bekliyorum. Bu durum y\u00fcz\u00fcnden iyice psikolojimiz bozuldu. \u00c7al\u0131\u015fmay\u0131 seven bir insan\u0131m. \u00c7al\u0131\u015ft\u0131k\u00e7a ba\u015f\u0131ma bunlar geldi. Ne yapaca\u011f\u0131m\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m. Aile Huzurumuz bozuldu. Bo\u015f bir ka\u011f\u0131t bizim hayat\u0131m\u0131z karartt\u0131\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.