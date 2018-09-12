Boşanma dostluğu da bitirdi! Demet en yakın arkadaşını sildi

Zor g\u00fcnler ge\u00e7iren Demet Akal\u0131n'a bir darbe de en yak\u0131n arkada\u015f\u0131ndan geldi.,Okan Kurt ve ailesinin \u015firket bor\u00e7lar\u0131ndan dolay\u0131 Beykoz'daki evlerine haciz gelen ve tek celsede evlili\u011fini bitiren Demet Akal\u0131n, bo\u015fanma sonras\u0131nda yak\u0131n arkada\u015f\u0131 I\u015f\u0131n Karaca'y\u0131 Instagram'dan takip etmeyi b\u0131rakt\u0131.\r\n\r\n,Son d\u00f6nemde haciz haberleri ile g\u00fcndeme gelen ve zor g\u00fcnler ge\u00e7iren ve e\u015finden bo\u015fanan Demet Akal\u0131n, bir d\u00f6nem kavga edip bar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yak\u0131n arkada\u015f\u0131 I\u015f\u0131n Karaca'y\u0131 takipten \u00e7\u0131kard\u0131. ,Akal\u0131n'\u0131n Karaca'y\u0131 takipten \u00e7\u0131karmas\u0131n\u0131n zor zamanlar\u0131nda yan\u0131nda olmamas\u0131 oldu\u011fu iddia edildi.\r\n\r\nI,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 I\u015f\u0131n Karaca, ya\u015fanan olaylar\u0131n ard\u0131ndan kendisini takipten \u00e7\u0131karan Akal\u0131n'a oda takipten \u00e7\u0131karak kar\u015f\u0131l\u0131k verdi.\r\n\r\n,Demet Akal\u0131n, yak\u0131n arkada\u015f\u0131m dedi\u011fi I\u015f\u0131n Karaca'n\u0131n nikah \u015fahidi olaca\u011f\u0131 d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcne k\u0131z\u0131 Hira'n\u0131n rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 kat\u0131lmam\u0131\u015ft\u0131. Ancak Akal\u0131n, d\u00fc\u011f\u00fcn saatinde bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezinde g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmi\u015fti.,Demet Akal\u0131n son g\u00fcnlerde \u015fok \u00fcst\u00fcne \u015fok ya\u015f\u0131yor.