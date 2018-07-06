Bosna Hersek'ten AB'ye sığınmacı eleştirisi

AB'nin Bat\u0131 Balkan rotas\u0131n\u0131 kapatma karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan alternatif g\u00fczergahlar \u00fczerinden Bat\u0131 Avrupa \u00fclkelerine ula\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015fan s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar\u0131n son d\u00f6nemde yo\u011fun olarak Bosna Hersek'e girmeleriyle ba\u015flayan kriz s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Bosna Hersek G\u00fcvenlik Bakan\u0131 Mektic, s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 meselesini ele almak \u00fczere H\u0131rvatistan s\u0131n\u0131r\u0131ndaki Biha\u00e7 \u015fehrinde yerel y\u00f6neticilerle bir araya geldi. Mektic, temaslar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00fclkeye yasa d\u0131\u015f\u0131 yollardan giren s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc Velika Kladusa'daki Agrokomerc firmas\u0131na ait bo\u015f binaya yerle\u015ftirme karar\u0131 ald\u0131klar\u0131n\u0131 an\u0131msatarak, "Ancak AB, s\u00f6z konusu bina kendi s\u0131n\u0131rlar\u0131na yak\u0131n oldu\u011fu gerek\u00e7esiyle mali destekte bulunmama karar\u0131 ald\u0131. Bizim ba\u015fka se\u00e7ene\u011fimiz yok." dedi.\r\n,S\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 meselesinde AB'nin Bosna Hersek'e yakla\u015f\u0131m\u0131ndan memnun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Mektic, "AB'ye a\u00e7\u0131k\u00e7a s\u00f6ylemek isterim ki; bu sorunu siz \u00e7\u0131kartt\u0131n\u0131z, o zaman siz \u00e7\u00f6z\u00fcn." ifadelerini kulland\u0131. Mektic, sunduklar\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00f6nerilerinin AB taraf\u0131ndan kabul edilmedi\u011fini belirterek, "S\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lara insani yard\u0131m sa\u011flamay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrece\u011fiz. Ancak biz, AB'nin kap\u0131lar\u0131n\u0131 kapatt\u0131\u011f\u0131 bir \u00fclke olmak istemiyoruz. Bosna Hersek, s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 meselesinde ma\u011fdur olmayacak." dedi.\r\n,Una-Sana Kantonu (USK) Ba\u015fbakan\u0131 Husein Rosic de s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 krizinin ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmede somut sonu\u00e7lar alamad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, "S\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar\u0131n USK s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7indeki Sedra Oteli'ne yerle\u015ftirilmesine kar\u015f\u0131y\u0131z. USK i\u00e7inde 3 bin s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 var. Art\u0131k sabr\u0131m\u0131z kalmad\u0131." diye konu\u015ftu. Toplant\u0131ya Mektic ve Rosic'in yan\u0131 s\u0131ra Bihac Belediye Ba\u015fkan\u0131 Suhret Fazlic, Cazin Belediye Ba\u015fkan\u0131 Nermin Ograsevic ve USK \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Anel Ramic de kat\u0131ld\u0131.\r\n,Bosna Hersek'e 2018'in ba\u015f\u0131ndan itibaren 7 binden fazla s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131n\u0131n yasa d\u0131\u015f\u0131 yollardan girdi\u011fi belirtilirken, bu ki\u015filerin \u00e7ok az\u0131n\u0131n s\u0131\u011f\u0131nma talebinde bulundu\u011fu ve b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011funun Bosna Hersek'i ge\u00e7i\u015f \u00fclkesi olarak kulland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131. \u00dclkedeki s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar\u0131n bir k\u0131sm\u0131 daha \u00f6nce Salakovac'taki bir s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 merkezine yerle\u015ftirmi\u015f, bir k\u0131sm\u0131n\u0131n da Hadzici'deki Usivak K\u0131\u015flas\u0131 ile Velika Kladusa'daki Agrokomerc firmas\u0131na ait bo\u015f binaya yerle\u015ftirilmesi kararla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Bosna Hersek G\u00fcvenlik Bakan\u0131 Dragan Mektic, s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 meselesinde Avrupa Birli\u011fi'nin (AB) Bosna Hersek'e yakla\u015f\u0131m\u0131ndan memnun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "AB'ye a\u00e7\u0131k\u00e7a s\u00f6ylemek isterim ki; bu sorunu siz \u00e7\u0131kartt\u0131n\u0131z, o zaman siz \u00e7\u00f6z\u00fcn." dedi.\r\n