Bosna Hersek'ten Millî Savunma Bakanı Akar'a fahri hemşehrilik

Bosna Hersek'in Zenica Doboj Kantonu Meclisi (ZDK) Mill\u00ee Savunma Bakan\u0131 Hul\u00fbsi Akar'a fahri hem\u015fehrilik verece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Kanton Meclisinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, meclis \u00fcyelerinin, Mill\u00ee Savunma Bakan\u0131 Hul\u00fbsi Akar'a ve H\u0131rvatistan'\u0131n eski Cumhurba\u015fkan\u0131 Stjepan Mesic'e oy birli\u011fiyle fahri hem\u015fehrilik verme karar\u0131 ald\u0131klar\u0131 bildirildi.,Zenica Doboj Kantonu Meclisi Ba\u015fkan\u0131 Jasmin Duvnjak, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Bosna Hersek'te T\u00fcrk Temsil Heyeti Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 da y\u00fcr\u00fctm\u00fc\u015f olan Mill\u00ee Savunma Bakan\u0131 Akar'a fahri hem\u015fehrilik verilece\u011fini kaydederek Akar'\u0131n Bosna Hersek'te bar\u0131\u015f ve g\u00fcven tesisinin desteklenmesi, ho\u015fg\u00f6r\u00fc ve dayan\u0131\u015fma ilkeleri konusunda uluslararas\u0131 ve etnik gruplar aras\u0131 i\u015f birli\u011finin geli\u015ftirilmesi konusunda ola\u011fan\u00fcst\u00fc katk\u0131lar sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.,Fahri hem\u015fehrili\u011fin "Zenica Doboj Kanton G\u00fcn\u00fc" olan 29 A\u011fustos'ta verilece\u011fini aktaran Duvnjak, "\u00dclkemizin ve vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n dostu oldu\u011funu kan\u0131tlam\u0131\u015f olan Say\u0131n Hul\u00fbsi Akar'\u0131n ger\u00e7ekle\u015fecek t\u00f6rene kat\u0131lmas\u0131 halinde b\u00fcy\u00fck onur duyaca\u011f\u0131z." diye konu\u015ftu.,Dostluk K\u00f6pr\u00fcs\u00fc Delegasyonu Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Jasmin \u0130mamovic de Akar'\u0131n Bosna Hersek, Zenica Doboj Kantonu ve Zenica'n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir dostu oldu\u011funu ifade ederek Akar'\u0131n ZDK'nin geli\u015ftirilmesi kapsam\u0131nda hayata ge\u00e7irilen \u00e7ok say\u0131da projede \u00f6nemli katk\u0131lar\u0131 bulundu\u011funu kaydetti.,\u0130mamovic, Mill\u00ee Savunma Bakan\u0131 Akar'\u0131n Bosna Hersek ve T\u00fcrkiye aras\u0131ndaki ba\u011flar\u0131n g\u00fc\u00e7lendirmesinde \u00f6nemli \u00e7al\u0131\u015fmalar ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini s\u00f6zlerine ekledi.