Bostancı'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden iş adamının kimliği ortaya çıktı

\u0130stanbul Bostanc\u0131 sahilinde meydana gelen helikopter kazas\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybeden ki\u015finin i\u015f adam\u0131 Halil \u00dcnver oldu\u011fu belirlendi.,Bostanc\u0131 sahili a\u00e7\u0131klar\u0131nda helikopterin d\u00fc\u015fmesi sonucu yaralanan ve denizde kurtar\u0131lmay\u0131 bekleyen pilot \u0130smet \u00d6zg\u00fcr ve Halil \u00dcnver, can simidiyle kurtar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131...,1950 \u0130stanbul do\u011fumlu olan \u00dcnver, y\u00fcksek\u00f6\u011frenimini Almanya'da Ulmer Teknik Y\u00fcksek Okulunda tamamlam\u0131\u015f olup, \u00dcnver Holding A.\u015e. Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 olarak g\u00f6rev yapmaktad\u0131r.,Hastaneye kald\u0131r\u0131lan Otokar Otob\u00fcs Karoseri Sanayi A.\u015e.\u2019nin Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyesi Halil \u00dcnver, hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,\u0130stanbul Bostanc\u0131'da meydana gelen helikopter kazas\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybeden i\u015f adam\u0131n\u0131n kimli\u011fi \u015foke etti!,SPK Kurumsal Y\u00f6netim \u0130lkeleri'ne g\u00f6re icrada bulunmayan \u00fcye olan \u00dcnver, ba\u011f\u0131ms\u0131z \u00fcye niteli\u011fini haiz de\u011fildir. Son on y\u0131lda \u00fcstlendi\u011fi g\u00f6rev esas itibariyle yukar\u0131da yer ald\u0131\u011f\u0131 gibi olup, halen Otokar'\u0131n Y\u00f6netim Kurulu'nda g\u00f6rev yapmaktad\u0131r.,Bostanc\u0131 sahilinde bir helikopterin d\u00fc\u015fmesi sonucu meydana gelen kazada 2 ki\u015fi yaralanm\u0131\u015ft\u0131.