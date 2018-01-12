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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
-
Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YAŞAM
-
Adana’da PKK operasyonunda 2 tutuklama
GÜNDEM
-
Türkiye'den ABD'nin seyahat uyarısına sert cevap
DÜNYA
-
Rusya: 'Üsse saldıran militanlar öldürüldü'
GÜNDEM
-
Özel harekâtçıların mezuniyet heyecanı
YAŞAM
-
Fethiye'de caretta caretta kıyıya vurdu
SPOR
-
Boyko, Türkiye'den ayrıldı
SPOR
-
Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif aldı mı?
SPOR
-
Feyenoord, Robin van Persie transferini bitirdi!
SPOR
-
Kudüs Halk Koşusu, Çengelköy’den başlıyor…
YAŞAM
-
Sivas'ta trafik kazası: 16 yaralı
YAŞAM
-
Kastamonu’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
GÜNDEM
-
Bakan Albayrak: 2017'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
YAŞAM
-
İzmir'de Cumhuriyet tarihinin en büyüğü hızla yükseliyor
EKONOMİ
-
Borsa haftayı yatay tamamladı
YAŞAM
-
Hatay’da virajı alamayan tır otobanda devrildi: 1 yaralı
YAŞAM
-
Siverek'te motosiklet kazası: 2 yaralı
YAŞAM
-
Samsun'da FETÖ'den 3 kişi tutuklandı
SPOR
-
Beşiktaş 3-2 Skenderbeu Hazırlık Maçı Geniş Özeti ve Golleri | BJK Skenderbeu Maçı Kaç Kaç Bitti?
GÜNDEM
-
Bakan: 2018'de su sıkıntısı çektirmeyeceğiz
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15 TEMMUZ
Ramazan
Boyko, Türkiye'den ayrıldı
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Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Ukraynalı kaleci Denys Boyko, yurt dışına gitti.
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